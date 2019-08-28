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28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:34:39 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:35:36

Asırlık çınarların 'röntgeni' çekiliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi ekiplerince, akustik tomografi cihazıyla İzmit Yürüyüş Yolu'ndaki 81 tescilli anıt ağacın, iç kısımlardaki çürüyen ve kuruyan bölümleri tespit ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle, İzmit Yürüyüş Yolu'ndaki 81 tescilli anıt ağacın, devrilmelerinin önüne geçilmesi amacıyla bakımları yapılacak.

Bu kapsamda çalışmalara başlayan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyelerince, akustik tomografi cihazıyla asırlık çınar ağaçlarının iç kısımlardaki çürüyen ve kuruyan bölümleri tespit ediliyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yaptığı açıklamada, geçen günlerde İzmit Yürüyüş Yolu'nda talihsiz bir kaza yaşandığını, tarihi çınar ağaçlarından birinin devrildiğini söyledi.

Bu olay ardından ağaçların sağlık durumu hakkında detaylı bir çalışma başlattıklarını belirten Büyükakın, şunları kaydetti:

"Yürüyüş yolumuzda 1800'lerin sonunda dikilmiş toplamda 81 tescilli ağaç bulunuyor. Zaman içerisinde bu ağaçların incelenmesi gerekiyor. Bu işi ehline teslim etmemiz gerekiyordu. İstanbul Üniversitesinden öğretim üyesi hocalarımız buradaki ağaçların taramasını yapıyor. Burada tıpkı insanlarda olduğu gibi ağaçlarımızın da ultrasonu çekiliyor. İçeride herhangi bir çürüme veya sorun var mı bunlara bakılıyor. Bu tespitler yapıldıktan sonra tedavi safhasına geçilecek. Sadece gövde değil, kök ve dallarda da incelemeler yapılacak. Böylelikle hem bu tarihi çınarları bilimsel bir bakış açısıyla yaşatmış olacağız hem de çevreye yaşatabileceği riski ortadan kaldıracağız."

"Can ve mal açısından tehdit oluşturabilecek ağaçlar tespit edilecek"

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Odun Mekaniği ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Türker Dündar da Yürüyüş Yolunun İzmit için çok önemli bir cadde olduğunu dile getirerek, "Buradaki ağaçlar yoğun nüfusun geçtiği yer olduğu için can ve mal açısından risk teşkil edebiliyor. Buradaki çalışmanın en önemli faydalarından birisi de bu riski ortaya koyabilmektir. Can ve mal açısından tehdit oluşturabilecek ağaçlar tespit edilecek. İnceleme ve bakımlarla bu tehdidin ortadan kaldırılması amaçlanıyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Odun Mekaniği ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nusret As ise tarihi ağaçların mevcut durumlarıyla ilgili araştırma yapmaya başladıklarını aktararak, "Çevre şartları nedeniyle ağaçlarda da belli zamanlarda stres oluşmaktadır. Yaşa bağlı olarak da içeriden çürümeler ve kovuklaşmalar oluşabilmektedir. Bu gibi durumlarda ağaca zarar vermeden bu olumsuzlukların ortaya çıkarılabilmesi önem taşıyor. İşte bu yöntemlerden birisi de akustik tomografi yöntemidir. Bu yöntemle ağaca zarar vermeden iç yapısal durumun görüntüsünü elde ediyoruz." diye konuştu.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksek Okul Müdürü Ahmet Hakyemez, ağaçların da insanlar gibi sağlık sorunları olabildiğine işaret ederek, "Şehir içerisindeki ağaçlarımız ciddi olumsuz koşullar altında bulunuyor. Altyapı çalışmaları, şehrin olumsuz birçok durumu ağaçları etkiliyor. Yüzyıllık ve daha büyük olan, bizim için vazgeçilmez olan ağaçlarımızın ömrünü uzatmak için çalışmalar yapmak mecburiyetindeyiz. Ağaçların korunması ve yaşatılması konusunda belediyelerimiz daha da bilinçleniyor ve daha doğru adımlar atıyor." şeklinde konuştu.

(AA)

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