Asırlık böreği tadan bir daha geliyor

  • Bist 100
    103464
  • Dolar
    5,7026
  • Euro
    6,2722
  • Altın
    276,0060
İstanbul
16 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bankalardan tarihi ağustos ayı karı Bankalardan tarihi ağustos ayı karı
Almanya İçişleri Bakanı'ndan Türkiye ile iş birliğini güçlendirme mesajı Almanya İçişleri Bakanı'ndan Türkiye ile iş birliğini güçlendirme mesajı
Diyarbakır anneleri 34 gündür çocukları için bekliyor Diyarbakır anneleri 34 gündür çocukları için bekliyor
'SEDA' ilk ihracat görevine hazır 'SEDA' ilk ihracat görevine hazır
Mersin'de Ürdünlü çocuğa ölümcül tokat! Mersin'de Ürdünlü çocuğa ölümcül tokat!
Ben Arfa Mustafa Denizli'nin öğrencisi oluyor Ben Arfa Mustafa Denizli'nin öğrencisi oluyor
İran'ın Angelina Jolie'si' Sahar Tabar "Dine hakaret" ve "Ahlaksızlığı teşvik" suçundan tutuklandı İran'ın Angelina Jolie'si' Sahar Tabar "Dine hakaret" ve "Ahlaksızlığı teşvik" suçundan tutuklandı
8 yaşındaki Ürdünlü çocuğa vahşice tokat atıp yere seren alçak gözaltında 8 yaşındaki Ürdünlü çocuğa vahşice tokat atıp yere seren alçak gözaltında
Beşiktaş'ta flaş Elneny gelişmesi yaşanıyor Beşiktaş'ta flaş Elneny gelişmesi yaşanıyor
İtfaiye eri olmak için 38 kilo verdi İtfaiye eri olmak için 38 kilo verdi
Vedat Muriqi'nin performansı herkesi şaşırttı Vedat Muriqi'nin performansı herkesi şaşırttı
Valbuena: 'Buna gerçekten ihtiyacım vardı' Valbuena: 'Buna gerçekten ihtiyacım vardı'
'Bu park, Japonya'daymış hissi uyandırıyor' 'Bu park, Japonya'daymış hissi uyandırıyor'
Hollanda'nın resmi adı Netherlands oldu Hollanda'nın resmi adı Netherlands oldu
Mustafa Armağan'ın acı günü Mustafa Armağan'ın acı günü
Turistlerin Ordu'daki gözde mekanı: Boztepe Turistlerin Ordu'daki gözde mekanı: Boztepe
Pendik'te merdiven altı kahve ve deterjan operasyonu Pendik'te merdiven altı kahve ve deterjan operasyonu
Sokak ortasında, çevredeki çocuklara rağmen silahlı çatışma Sokak ortasında, çevredeki çocuklara rağmen silahlı çatışma
Korkunç! Emekli öğretmen bu halde bulundu Korkunç! Emekli öğretmen bu halde bulundu
İstanbul'un göbeğinde çevredeki çocuklara rağmen silahlı çatışma İstanbul'un göbeğinde çevredeki çocuklara rağmen silahlı çatışma
Doğu Akdeniz'de fırtına bekleniyor Doğu Akdeniz'de fırtına bekleniyor
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
'Metrobüslere 'Erken Uyarı Sistemi' takılacak' 'Metrobüslere 'Erken Uyarı Sistemi' takılacak'

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Ekim 2019 Pazar 14:07:36 | Son Güncelleme: 06 Ekim 2019 Pazar 14:14:48

Asırlık böreği tadan bir daha geliyor

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kalafat köyünde yaşayan Boşnaklar, Bosna Hersek'in asırlık lezzeti olan Boşnak böreğini sofralarından eksik etmiyor. Boşnaklara özgü en lezzetli, bir o kadar da zahmetli yemeklerden biri olan Boşnak böreği geleneğinin yaşatıldığı köyde böreği tadanlar ise mutlaka yeniden geliyor.

Osmanlı- Rus Savaşı sırasında 1877-1878 yıllarında Bosna Hersek'in Bihaç bölgesinden göç edenlerin yaşadığı Biga'nın Kalafat köyünde, yapılması basit gibi görünse de yapımında el mahareti ve hamaratlık isteyen Boşnak böreği geleneği yaşatılıyor. Köyde bulunan Biga Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Derneği, Boşnakların gelenek ve göreneklerini yaşatmaları için etkinlikler düzenliyor. Kalafat köyündeki düğünler ve bayramlaşmalar Boşnak geleneklerine göre yapılıyor. Özel günlerde yemek menüsünden Boşnak böreği hiç eksik olmuyor. Boşnak böreğinin hemen her evde yapıldığını belirten Dernek Başkanı Ergün Erkap, "Boşnaklar bu böreği yemedi mi yaşayamaz. Haftada iki sefer bu böreği yiyecek. Eskiden ninelerimiz bu börekleri, şimdi pek kalmadı ama toprak fırınlarda yaparlardı. Şimdi kuzine de yapıyoruz. Boşnak böreğimizi ve geleneğimizi bölgeye gelen turistlere de tanıtmak istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız da var" dedi.

Evlerinin bahçesinde börek yapan Nevin Sarı ve Sevim Elgün kardeşler ise Boşnak böreğinin özelliklerini anlattı. Nevin Sarı, Boşnak böreğini hazırlamak için önce hamuru karıp, sonra yufkayı açtıklarını, içini de hazırladıkları malzemesini koyduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Tepsiye yerleştiriyoruz. Pişirdikten sonra da üzerine yağlı su döküp, böreği dinlenmesi için 15 dakika bekletiyoruz. Ardından afiyetle yiyoruz. Boşnak böreğinin tadını diğer böreklerden ayıran özelliği, içindeki malzemesinin çiğ olmasıdır. Malzemesini pişirmeden koyuyoruz. Ayrıca, yufkası da çok ince olmalı. Patatesli, kıymalı, kabaklı, lahanalı, ıspanaklı, yoğurtlu börekler yapıyoruz. Çok talep var. Parasıyla yaptıran çok oluyor. Tadını alan herkes gelip, tekrar yemek istiyor. Sıkça Boşnak böreği yapıyoruz. Özellikle bu börek düğünlerin olmazsa olmazımızdır. Yemeğin yanında ayrıca börek de yapılıyor. Bu börek bizim atalarımızdan kalmadır. Bizde atalarımızdan gördük, öğrendik. Bu geleneğimizi devam ettiriyoruz. Ben 40 yaşında bu böreği yapmayı öğrendim. Kızıma da öğrettim. İnşallah bu gelenek devam edecek."



Abla Sevim Elgün ise "Boşnak böreği sofralarımızda muhakkak olacak. Haftada birkaç kez börek yemedik mi biz aç kalıyoruz. Bu börek her evde olur. Çok güzeldir. Herkes bu böreği yiyecek ve tadına bakacak. Düğünlere dışarıdan gelenler muhakkak soruyorlar, 'Börek var mı?' diye. Biga ilçe merkezinden bile eşimiz dostumuz arıyor, 'Varsa Boşnak böreği yemeye geleceğiz' diye. Hasret değiliz, ama illaki bu börek yenecek" diye konuştu.

DHA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ