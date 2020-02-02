02 Şubat 2020 Pazar 12:46:26 | Son Güncelleme: 02 Şubat 2020 Pazar 12:52:45
Aşık Veysel’in kızı Zehra Başer hayatını kaybetti
Ünlü halk ozanı Aşık Veysel'in 85 yaşındaki kızı Zehra Başer, kaldığı bakımevinde hayatını kaybetti
Şatıroğlu Ailesi'ni ve sevenlerini üzen ölüm haberini Aşık Veysel’in torunu Çiğdem Özer, sosyal medya hesabından duyurdu.
Aşık Veysel Şatıroğlu’nun kızı Zehra Başer’in cenazesinin yarın saat 23.00'da Ankara'da bulunan dernek binasından kaldırılarak, Sivrialan köyüne götürüleceği öğrenildi.
Cenaze, sabah saat 09.00’da yapılan törenin ardından köy mezarlığına defnedilecek.
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