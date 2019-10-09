09 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 08 Ekim 2019 Salı 23:26:08
Asgari ücretle burs veriyor
Zonguldak’ta yalnız yaşayan ve belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan Abdurrahman Yılmaz, geçen yıldan beri bir ailenin ilkokula giden 2 çocuğuna aylık 400 lira burs veriyor.
Her gün sabah erkenden kalkıp kent sokaklarını temizleyen Yılmaz, alın teriyle kazandığı 2 bin 400 lirayla bu yılki eğitim yılında da burs vermeyi sürdürüyor. Çok istediği halde maddi durumu elvermediği için okuyamayan Yılmaz “Ben bir kalem defter için neler çektiğimi biliyorum. Çocuklar beni tanıyor fakat onlara burs verdiğimi bilmiyor. Onlar başarılı oldukça mutlu oluyorum’’ dedi.
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