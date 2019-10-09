Asgari ücretle burs veriyor

Her gün sabah erkenden kalkıp kent sokaklarını temizleyen Yılmaz, alın teriyle kazandığı 2 bin 400 lirayla bu yılki eğitim yılında da burs vermeyi sürdürüyor. Çok istediği halde maddi durumu elvermediği için okuyamayan Yılmaz “Ben bir kalem defter için neler çektiğimi biliyorum. Çocuklar beni tanıyor fakat onlara burs verdiğimi bilmiyor. Onlar başarılı oldukça mutlu oluyorum’’ dedi.