ASELSAN'ın geliştirdiği Yavuz Sınıfı Fırkateyn MEHS Projesi'nde flaş gelişme

  • Bist 100
    113684
  • Dolar
    5,9760
  • Euro
    6,6718
  • Altın
    298,4690
İstanbul
1 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Arda Turan Başakşehir'in kamp kadrosuna alınmadı Arda Turan Başakşehir'in kamp kadrosuna alınmadı
Türkiye'de nadir görülen alaca çinte kuşu Zonguldak'ta fotoğraflandı Türkiye'de nadir görülen alaca çinte kuşu Zonguldak'ta fotoğraflandı
DSİ mühendis alımı ne zaman? DSİ mühendis alımı başvuru şartları neler? DSİ mühendis alımı ne zaman? DSİ mühendis alımı başvuru şartları neler?
Zarif'ten Trump'a 52 cevabı Zarif'ten Trump'a 52 cevabı
Nazlı Çelik'in babası Yücel Çelik, bu sabah yaşamını yitirdi Nazlı Çelik'in babası Yücel Çelik, bu sabah yaşamını yitirdi
Tosun Paşa filmi ne zaman nerede çekildi? Tosun Paşa Yeşil Vadi neresi? Tosun Paşa filmi ne zaman nerede çekildi? Tosun Paşa Yeşil Vadi neresi?
MSB: Hafter güçlerinin hukuksuz emellerini gerçekleştirmek uğruna yaptıkları saldırıyı kınıyoruz MSB: Hafter güçlerinin hukuksuz emellerini gerçekleştirmek uğruna yaptıkları saldırıyı kınıyoruz
Yıllık zararı 5 milyar lirayı aşan su kayıpları içi Bakanlık düğmeye bastı Yıllık zararı 5 milyar lirayı aşan su kayıpları içi Bakanlık düğmeye bastı
Anlaşma imzalandı! Katar, Kuveyt'e 15 yıl boyunca LNG ihracat edecek Anlaşma imzalandı! Katar, Kuveyt'e 15 yıl boyunca LNG ihracat edecek
İngiltere'den dikkat çeken açıklama: Kasım Süleymani'nin öldürülmesi nefsi müdafaadır İngiltere'den dikkat çeken açıklama: Kasım Süleymani'nin öldürülmesi nefsi müdafaadır
İran intikam yemini etti! Peki, Tahran yönetimi ABD'ye nasıl misilleme yapacak? İran intikam yemini etti! Peki, Tahran yönetimi ABD'ye nasıl misilleme yapacak?
İran'dan ABD'ye çağrı: Askerlerini bölgeden çek İran'dan ABD'ye çağrı: Askerlerini bölgeden çek
İran'dan Trump'ın tehditlerine sert çıkış: Takım elbiseli terörist! İran'dan Trump'ın tehditlerine sert çıkış: Takım elbiseli terörist!
Hz. Süleyman'ın kızı olduğunu söyleyip 13 milyon TL’lik dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kadının cezası belli oldu Hz. Süleyman'ın kızı olduğunu söyleyip 13 milyon TL’lik dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kadının cezası belli oldu
Antalya'da kış ortasında yazı yaşadılar Antalya'da kış ortasında yazı yaşadılar
Bekçilik kazananlar ne yapacak? İşte bekçilik kazananların yapmaları gerekenler Bekçilik kazananlar ne yapacak? İşte bekçilik kazananların yapmaları gerekenler
Darüşşafaka Robot Kulübü, NASA'nın robot yarışmasına hazırlıklarını sürdürüyor Darüşşafaka Robot Kulübü, NASA'nın robot yarışmasına hazırlıklarını sürdürüyor
Eski Köye Yeni Adet konusu ne? Eski Köye Yeni Adet oyuncuları kimler? Eski Köye Yeni Adet konusu ne? Eski Köye Yeni Adet oyuncuları kimler?
Sivas'ta 280 köye yoğun kar nedeniyle ulaşılamıyor Sivas'ta 280 köye yoğun kar nedeniyle ulaşılamıyor
Karate Kid konusu ne, oyuncuları kim? Karate Kid hangi kanalda, saat kaçta? Karate Kid konusu ne, oyuncuları kim? Karate Kid hangi kanalda, saat kaçta?
Süleymani'nin cenazesinde ABD'ye lanet yağdı Süleymani'nin cenazesinde ABD'ye lanet yağdı
ASELSAN'ın geliştirdiği Yavuz Sınıfı Fırkateyn MEHS Projesi'nde flaş gelişme ASELSAN'ın geliştirdiği Yavuz Sınıfı Fırkateyn MEHS Projesi'nde flaş gelişme
Fenerbahçe Marcos Rojo için pazarlık masasında Fenerbahçe Marcos Rojo için pazarlık masasında
'Bobo' adlı köpeğinin tekrar görmesi için ameliyat edilmesi gerekiyor 'Bobo' adlı köpeğinin tekrar görmesi için ameliyat edilmesi gerekiyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Ocak 2020 Pazar 12:18:17 | Son Güncelleme: 05 Ocak 2020 Pazar 13:24:09

ASELSAN'ın geliştirdiği Yavuz Sınıfı Fırkateyn MEHS Projesi'nde flaş gelişme

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından gelen bilgiye göre, ASELSAN tarafında geliştirilen Yavuz Sınıfı Fırkateyn Milli Elektronik Harp Suiti Projesi'nde Milli Elektronik Harp Suiti (MEHS) sistemlerinin DKK'ye teslimatları tamamlandı.

ASELSAN tarafından geliştirilen ve Yavuz Sınıfı Fırkateynlere entegre edilen Milli Elektronik Harp Suiti (MEHS) sistemlerinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslimatları tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ASELSAN tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacına yönelik geliştirilen ve ilk planda Yavuz Sınıfı Fırkateynlere entegre edilen MEHS sistemlerinin sözleşmesi ASELSAN ile 2013'te imzalandı.

ARTIK TSK'NIN ENVANTERİNDE

İlk teslimatı Temmuz 2017'de gerçekleştirilen proje kapsamında sahadan gelen geri bildirimlerle daha olgun bir yapıya kavuşan sistemlerin son ikisi, Aralık 2019’da tamamlanan Deniz Kabul Testleri ile Komutanlık envanterine dahil oldu.

TEHDİDE TEHDİT OLACAK

Proje ile sadece Yavuz Sınıfı Fırkateynlere entegre edilecek sistemler geliştirilmekle kalmayıp, farklı tipteki deniz araçlarına entegre edilen elektronik harp sistemlerinin birçoğunun temel yapı taşları da geliştirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan ve yeni dahil olacak birçok platformun elektronik harp yeteneklerine sahip olmasına katkı sağlandı.

Süit yapıdaki sistem çözümü, ARES serisi elektronik destek sistemlerinin yanı sıra karşı tedbir sistemlerini bünyesinde barındırıyor. Bu kapsamda tehdit tespit ve kimliklendirmesinin yapılabilmesini, bunlara karşı çok hızlı ve koordineli karşı tedbir uygulanmasını sağlanıyor.

AA

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ