Asayiş bekçilerle berkemal
Üç yıl önce başlatılan ve sene başından itibaren ülke geneline yayılan mahalle ve çarşı bekçileri uygulamasıyla, mal varlığına karşı işlenen suçlarda büyük düşüş yaşanıyor.
İçişleri Bakanlığı verilerine göre, hırsızlık başta olmak üzere işlenen suçlar, 2019’un ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 düştü. İstanbul, Ankara ve İzmir’de evden hırsızlık olaylarında günlük olay sayısında yüzde 16 düşüş kaydedildi.
SAYILARI ARTIRILACAK
Çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışmalarıyla, 2018 yılı eylül ayından bugüne, 11 milyon 703 bin 894 kişi sorgulandı, 27 bin 921 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 1372 hırsızlık olayına müdahale edildi. Kaybolan 313 çocuk bulunarak ailelerine teslim edildi. Aranan 12 bin 648 kişi yakalandı. 21 bin 349 olan toplam bekçi sayısı, gösterilen başarı sonrası önümüzdeki aylarda 30 bine çıkarılacak.
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