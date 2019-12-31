  • Bist 100
    114653
  • Dolar
    5,9509
  • Euro
    6,6741
  • Altın
    291,3130
İstanbul
3 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yeni yıl mesajı TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yeni yıl mesajı
Protestocular, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasının duvarını ateşe verdi Protestocular, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasının duvarını ateşe verdi
11 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi 11 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi
PKK elebaşı Murat Karayılan’ın kardeşi Bozan Karayılan tutuklandı PKK elebaşı Murat Karayılan’ın kardeşi Bozan Karayılan tutuklandı
Federasyon Süper Lig ekiplerinin harcama limitlerini açıkladı Federasyon Süper Lig ekiplerinin harcama limitlerini açıkladı
Julian Assange: Burada yavaş yavaş ölüyorum Julian Assange: Burada yavaş yavaş ölüyorum
Galatasaray'dan Dursun Özbek'e 7,5 milyon Euro'luk ödeme Galatasaray'dan Dursun Özbek'e 7,5 milyon Euro'luk ödeme
TRT'nin yeni dizisi 'Tutunamayanlar' 7 Ocak'ta ekranda TRT'nin yeni dizisi 'Tutunamayanlar' 7 Ocak'ta ekranda
Engelli ve madde bağımlısı gençlerin "ilacı" tiyatro oldu Engelli ve madde bağımlısı gençlerin "ilacı" tiyatro oldu
Artvinli kadınlar ehram dokumacılığıyla aile ekonomisine katkı sağlıyor Artvinli kadınlar ehram dokumacılığıyla aile ekonomisine katkı sağlıyor
Van'da bebeklerin jakuzi keyfi Van'da bebeklerin jakuzi keyfi
'Ünal Karaman'dan memnun değiliz! Başkası olsaydı...' 'Ünal Karaman'dan memnun değiliz! Başkası olsaydı...'
Gaziantep'in tarih kokan yerleşimi: Bey Mahallesi Gaziantep'in tarih kokan yerleşimi: Bey Mahallesi
Anadolu medeniyetlerini doyuran zeytin ağacı koruma altına alındı Anadolu medeniyetlerini doyuran zeytin ağacı koruma altına alındı
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne baskın düzenleniyor ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne baskın düzenleniyor
Türkiye ve KKTC, 2019'da Doğu Akdeniz'deki pozisyonunu güçlendirdi Türkiye ve KKTC, 2019'da Doğu Akdeniz'deki pozisyonunu güçlendirdi
Zorunlu kış lastiğinde 'zamlı ceza' yarın yürürlüğe girecek Zorunlu kış lastiğinde 'zamlı ceza' yarın yürürlüğe girecek
Sağlık Bakanı Koca açıkladı: 2020'de hepsi devreye girecek! Sağlık Bakanı Koca açıkladı: 2020'de hepsi devreye girecek!
İşte Türkiye'nin otomobilinin tetikleyeceği sektörler İşte Türkiye'nin otomobilinin tetikleyeceği sektörler
Ortaköy'deki terör saldırısının üzerinden 3 yıl geçti Ortaköy'deki terör saldırısının üzerinden 3 yıl geçti
Su-57 avcı uçağı yeni silahlarla donatılacak Su-57 avcı uçağı yeni silahlarla donatılacak
Gaziantep Valilliği, Suriye sınır hattındaki 48 alanda 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu Gaziantep Valilliği, Suriye sınır hattındaki 48 alanda 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu
Cenk Tosun'dan Beşiktaş'ın teklifine jet yanıt Cenk Tosun'dan Beşiktaş'ın teklifine jet yanıt
Fatih Terim Mourinho'dan Wanyama'yı istedi Fatih Terim Mourinho'dan Wanyama'yı istedi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

31 Aralık 2019 Salı 12:23:45 | Son Güncelleme: 31 Aralık 2019 Salı 12:24:37

Artvinli kadınlar ehram dokumacılığıyla aile ekonomisine katkı sağlıyor

Artvin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün unutulmaya yüz tutmuş ehram dokumacılığını canlandırmak amacıyla açtığı kursa katılan kadınlar, el becerilerini geliştirerek aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün ehram dokumacılığı kursuna katılan kadınlar, hem para kazanıyor hem de unutulmaya yüz tutmuş geleneğin yaşatılmasına katkı sağlıyor.

Geçmişte genç kızların çeyiz sandıklarını süsleyen, bir tür yün kumaş olan ve yöresel giysilerde kullanılan ehram, giyim alışkanlıklarının değişmesiyle unutulmaya yüz tuttu.

Ehram dokumacılığını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla harekete geçen Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 4 ay sürecek kurs açtı.

Kurs eğitmeni Nurhayat Bilgin tarafından verilen kursa, çoğunluğu ev hanımı 20 kadın katılıyor.

Nurhayat Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişte ehram dokumacılığına ilginin büyük olduğunu, 35 yıl öncesine kadar Artvin'de her üç evden birinde bulunan tezgahlarda ehram dokunduğunu söyledi.

Kursa genellikle emekli kadınların rağbet gösterdiğini belirten Bilgin, bir kurs döneminin toplam 256 saat olduğunu aktardı.

Bilgin, ehram kursunun sürekli devam ettiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kursiyerlerimize unutulmaya yüz tutan yöremize özgü ehram dokumacılığını öğretiyoruz. Aynı zamanda bu sanatımızı canlandırmak ve gelecek nesillere aktarmak amacındayız. Eskiden babaannelerimiz, annelerimiz ve genç kızlarımızı ehramı başörtüsü olarak kullanırdı. Kırmızı kenarlı ehramı genellikle gelinlik olarak kullanırlarmış, beyaz hanımeli motiflileri nişanlı kızlara giydirilirmiş. Biz de böylesi önemli bir giysi olan ehram geleneğini yaşatma gayreti içerisindeyiz."

Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane'de de ehram dokunduğunu ancak Artvin ehramının farklı olduğunu anlatan Bilgin, "Bizim ürettiğimiz ehram ince yumuşak yünden örülmektedir. Kırmızı ehram, hanımeli motifli ehram ve kelebek motifli ehram olmak üzere 3 çeşit üretilmektedir. Ehramlarımız ipek, pamuk ve yünden örülmektedir." dedi.

Bilgin, kursun amacının ev hanımlarına meslek öğretmenin yanında onların boş zamanlarını değerlendirmek ve aile ekonomilerine katkı sağlamak olduğunu anlatarak, "Ehramı tezgahlarımızda kadınlarımız el emeği göz nuruyla ilmek ilmek işliyor. En büyük sorunumuz ürettiğimiz ehramları hak ettiği değere satamıyoruz. Pazar sorunumuz var. Yetkililerden yardım istiyoruz." diye konuştu.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ