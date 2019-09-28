Artvin'de sel: Dereler taştı, yollar kapandı

Gelen son dakika haberine; Artvin'in Borçka ilçesinde gece boyu etkili olan şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına neden oldu. Bölgede hasar tespit çalışması başlatılırken bazı noktalarda ulaşım yollar kapanırken bazı noktalarda trafik akışı güçlükle sağlanıyor.



Artvin'in Borçka ilçesinde gece boyu etkili olan şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına neden oldu. bazı noktalarda ulaşım yollar kapanırken bazı noktalarda trafik akışı güçlükle sağlanıyor.

CAMİ ZARAR GÖRDÜ

Borçka-Hopa karayolu üzerinde bulunan Küçükköy mahallesinde Çığhala Deresi şiddetli yağışlar sonrası taşarken, taşkınlar sonucu çok sayıda iş yeri ve mahalle camisi zarar gördü. Bölgede hasar tespit çalışması başlatılırken, yolda ulaşım taşan dere suları nedeniyle güçlükle sağlanıyor.

YOL ULAŞIMA KAPANDI

Hopa'da Sundura deresinin taşması sonucu Hopa-Borçka karayolu ulaşıma kapandı. Sürücüler, Borçka Tünel mevkiinde beklemeye başladı. Borçka ve Hopa ilçelerine AFAD ekileri sevk edildi.

Meteorolojiden çok kuvvetli yağış uyarısı yapıldı



Öte yandan Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Giresun ve Trabzon çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin’in kıyı ilçelerinde yerel olmak üzere çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100kg/m2) yağış bekleniyor.

Meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, küçük çaplı dolu yağışı, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

(DHA)