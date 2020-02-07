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07 Şubat 2020 Cuma 22:58:28 | Son Güncelleme: 07 Şubat 2020 Cuma 23:00:11

Artan maske talebi, sağlık çalışanlarına zarar verebilir

Dünya Sağlık Örgütü, maske ve diğer koruyucu ekipmanlara yönelik artan talebin, yeni tip koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarını tehlikeye atabileceği konusunda uyardı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), maske ve diğer koruyucu ekipmanlara yönelik artan talebin, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) ile mücadele eden sağlık çalışanlarını tehlikeye atabileceği konusunda uyardı.

DSÖ Sağlık Acil Durum Programı Yetkili Direktörü Dr. Michael Ryan, basın toplantısında, daha uygun fiyata satılan cerrahi maskeler yerine, sağlık çalışanlarının bulaşıcı hastaları tedavi ederken kullandığı respiratör gibi özel maskelere olan talebin arttığını ve örgütün bu durumdan endişe duyduğunu söyledi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus de önlük, eldiven ve maske gibi ekipmanlara yönelik artan baskının, örgütün her bölgedeki ülkelere bu tür koruyucu ekipman tedarik etmesine yol açtığını ifade etti.

Kişisel koruyucu ekipmanların, hasta bakımı dışında yaygın olarak uygunsuz kullanımı nedeniyle durumun daha da kötüleştiğinin altını çizen Ghebreyesus, "Sonuç olarak artık 4 ila 6 aylık stoklar tükeniyor." dedi.

Ghebreyesus, küresel maske ve respiratör stoklarının DSÖ ve ortaklarının taleplerini karşılamaya yeterli olmadığını kaydetti.

VİRÜS SALGINI NEDENİYLE CAN KAYBI 637'YE ÇIKTI

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine, Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.

Çin'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 637'ye, virüs bulaşan kişi sayısı 31 bin 161'e yükselmişti.

AA

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