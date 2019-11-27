  • Bist 100
    105809
  • Dolar
    5,7615
  • Euro
    6,3399
  • Altın
    270,4670
İstanbul
8 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AK Partililere tehdit Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AK Partililere tehdit
Sağlık harcamaları 110 milyar lirayı bulacak Sağlık harcamaları 110 milyar lirayı bulacak
Eş katili, kameraya yakalanmamak için kapüşon takıp, binaya geri geri girmiş Eş katili, kameraya yakalanmamak için kapüşon takıp, binaya geri geri girmiş
AK Parti'den Ali Babacan açıklaması: Babacan'ın açıklamalarında dikkate değer yeni bir şey bulmak mümkün değil AK Parti'den Ali Babacan açıklaması: Babacan'ın açıklamalarında dikkate değer yeni bir şey bulmak mümkün değil
Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
İSKİ iki kademeyi kaldırıp yüzde 80'e varan zam teklif etti İSKİ iki kademeyi kaldırıp yüzde 80'e varan zam teklif etti
'Mucize bitki' moringa oleifera hasadı tamamlandı 'Mucize bitki' moringa oleifera hasadı tamamlandı
Afet ve acil durum ekipleri her an göreve hazır Afet ve acil durum ekipleri her an göreve hazır
Kartalkaya yeni sezonu açmaya hazırlanıyor Kartalkaya yeni sezonu açmaya hazırlanıyor
Doğa turizminin gözdesi Kırklareli sonbaharda görsel şölen sunuyor Doğa turizminin gözdesi Kırklareli sonbaharda görsel şölen sunuyor
Arnavutluk'taki depremden yaralı kurtulan Türk vatandaşı o anları anlattı Arnavutluk'taki depremden yaralı kurtulan Türk vatandaşı o anları anlattı
Güvenlik güçlerinin milli tüfek sayısı 52 bini geçti Güvenlik güçlerinin milli tüfek sayısı 52 bini geçti
İstanbul'da hafriyat kamyonuna yüklü çamur, yolda ilerleyen otomobilin üstüne döküldü İstanbul'da hafriyat kamyonuna yüklü çamur, yolda ilerleyen otomobilin üstüne döküldü
Trabzonspor - Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek Trabzonspor - Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek
YÖKDİL sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı YÖKDİL sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı
Başkan Erdoğan: Bizler Müslüman olarak 21. yüzyılda adaletin savunucuları olmalıyız Başkan Erdoğan: Bizler Müslüman olarak 21. yüzyılda adaletin savunucuları olmalıyız
Bosna, Arnavutluk, Yunanistan Sırada Marmara mı var? Bosna, Arnavutluk, Yunanistan Sırada Marmara mı var?
Sağlık raporu vermeyen doktora küfür edip kafa attı Sağlık raporu vermeyen doktora küfür edip kafa attı
Sağlık raporu vermeyen doktora küfür edip kafa attı Sağlık raporu vermeyen doktora küfür edip kafa attı
Eşinin sevgilisi tarafından öldürülen yaşlı adamın cesedi korkunç halde bulundu Eşinin sevgilisi tarafından öldürülen yaşlı adamın cesedi korkunç halde bulundu
Sağlık Bakanı Koca'dan asitli saldırı mağduru Berfin'e destek Sağlık Bakanı Koca'dan asitli saldırı mağduru Berfin'e destek
'Yakalanan ilk darbeci' Yurdakul Akkuş'a ağırlaştırılmış müebbet hapis 'Yakalanan ilk darbeci' Yurdakul Akkuş'a ağırlaştırılmış müebbet hapis
YPG/PKK terör saldırısı planlarında şifreli mesaj için 'emojiler' kullanmış YPG/PKK terör saldırısı planlarında şifreli mesaj için 'emojiler' kullanmış
Başkentte terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 17 gözaltı Başkentte terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 17 gözaltı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Kasım 2019 Çarşamba 12:45:21 | Son Güncelleme: 27 Kasım 2019 Çarşamba 12:46:05

Arnavutluk'taki depremden yaralı kurtulan Türk vatandaşı o anları anlattı

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde yaralanarak ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen Cüneyt Kılınçpınar, ilk iki depremin ardından girdikleri binada, yıkıcı olan üçüncü sarsıntıya yakalandıklarını anlattı.

Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, Arnavutluk'ta dün yaşanan depremde yaralanan Cüneyt Kılınçpınar için havalandı. İzmir'de yaşayan ve çalıştığı firmanın Arnavutluk şubesine eğitim vermek için gittiği ülkede afeti yaşayan Kılınçpınar, kendisini Tiran'dan İzmir'e nakleden ambulans uçakta, yaşadıklarını AA'ya anlattı. 

Arnavutluk'taki depremden yaralı kurtulan Türk vatandaşı o anları anlattı

Depremden sağ kurtulduğuna inanamadığını ifade eden Kılınçpınar, "İzmir'den iş icabı geldim. Talihsizlik, kaza, bir doğal afet diyelim, depreme yakalandık. Allah'a şükür sağ salim kurtulduk. Arkadaşlarım da kurtuldu." dedi.

Deprem sonrasında belinde sakatlık oluştuğunu belirten Kılınçpınar, "Sağlık Bakanımız beni alması için uçak göndermiş. Büyüklerimiz, devletimiz sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kılınçpınar, deprem anına ilişkin şunları aktardı:

"Önce iki kez arka arkaya küçük sarsıntı oldu. Hemen dışarı çıktık, biraz dolaştık. Binaya tekrar girdiğimizde üçüncü deprem çok kuvvetli geldi, yıktı. İçeri gireli henüz 5-10 dakika olmuştu."

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde tedavisi süren Kılınçpınar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ