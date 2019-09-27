27 Eylül 2019 Cuma 15:19:53 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 15:28:47
Arnavutköy'de deprem anında ahırdaki hayvanlar birden ayağa kalktı
İstanbul Arnavutköy'de deprem anında ahırda yatan büyükbaş hayvanların ayağa kalkması kameralara yansıdı.
İstanbul'da dün 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Arnavutköy'de de hissedildi. Deprem anında bir ahırda bulunan güvenlik kamerası da kayıttaydı. Ahırda yatan büyükbaş hayvanların depremle birlikte ayağa kalkması kameralara yansıdı.
DHA
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