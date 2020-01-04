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04 Ocak 2020 Cumartesi 09:22:46 | Son Güncelleme: 04 Ocak 2020 Cumartesi 09:24:20

Arnavutköy'de dehşet: Bir kişiyi öldürüp eşini ağır yaraladı

Arnavutköy'de İbrahim Y. adlı kişi, eşi Aynur Y. ile Murat Olgun adlı kişiyi ormanlık alanda kurşun yağmuruna tuttu. Murat Olgun olay yerinde ölürken eşi ise vücudun isabet eden 5 kurşunla ağır yaralandı. Şüphelinin, 'gel ben cinayet işledim' dediği ağabeyi ağır yaralanan yengesini hastaneye götürürken kaza yaptı. Kazadan yara almadan kurtulan ağabeyin çağırdığı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Aynur Y. tedavi altına alındı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Arnavutköy Şamlar Tabiat Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Y., 2 çocuğunun annesi eşi Aynur Y. ve 3 çocuk babası Murat Olgun'u ormanlık alana götürdü. İbrahim Y., burada henüz bilinmeyen bir sebepten eşi Aynur Y. ve Murat Olgun'a ateş açtı. Açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerine kurşunlar isabet eden iki kişi de yere yığıldı.

AĞABEYİNİ ARAYIP CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

İbrahim Y., ağabeyi Hamdullah Y.yi arayıp "gel ben cinayet işledim" diyerek eşini ve Murat Olgun'u öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine Hamdullah Y. durumu polise bildirerek olay yerine geldi. Aracıyla olay yerine gelen şüphelinin ağabeyi, yaralı yengesi Aynur Y.'yi otomobiline alarak hastaneye götürmek için yola çıktı.

HASTANEYE GİDERKEN KAZA YAPTI

Hastaneye yetişmek için hızla yola çıkan Hamdullah Y.'nin kullandığı otomobil, Edirne Asfaltı Caddesi Boğazköy Işıklar mevkiinde kontrolden çıkarak ormanlık alana girdi. Durumu gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Aynur Y.y'i hastaneye kaldırdı. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Aynur Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

POLİSLER MURAT OLGUN'UN CESEDİNİ AĞAÇ KENARINDA BULDU

Hamdullah Y.'nin ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Murat Olgun'un cansız bedenini ormanlık alanda buldu. Murat Olgun'un ölüm haberini alarak olayın yaşandığı yere gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Savcılığın ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Murat Olgun'un cansız bedeni Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken olay hakkında soruşturma devam ediyor.

(DHA)

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