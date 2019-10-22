Arkadaşını arayacağını söyledi, telefonunu vermeyince sırtından bıçakladı
Bursa'da bir kişi, cep telefonunu istediği kişiyi, olumsuz cevap alınca sırtından bıçakladı.
Osmangazi ilçesindeki Botanik Park'ta yürüdüğü sırada B.Ç'nin (24) yanına gelen şüpheli, arkadaşını arayacağını söyleyerek cep telefonunu istedi. Zanlı, isteği reddedilince cebinden çıkardığı bıçakla B.Ç'yi sırtından yaraladı. Telefonu alan şüpheli, arkadaşını aradığı sırada vatandaşların gelmesi üzerine kaçtı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, B.Ç'yi Çekirge Devlet Hastanesine götürdü.
Polis ekipleri, K.P. (26) olduğunu belirledikleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
AA
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