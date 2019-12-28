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28 Aralık 2019 Cumartesi 14:25:01 | Son Güncelleme: 28 Aralık 2019 Cumartesi 14:26:00

Arkadaşından etkilenip görme engelli öğrencilere 'ışık' oldu

Muş'ta, görme engelli sınıf arkadaşının yaşadığı zorluklardan etkilenen Enes Yalçınöz, görme engelliler öğretmeni olarak arkadaşıyla aynı zorlukları yaşayan öğrencilerin karanlık dünyasına ışık oluyor.

Lise yıllarında görme engelli sınıf arkadaşının yaşadığı zorluklardan etkilenerek görme engelliler öğretmeni olan 23 yaşındaki Enes Yalçınöz, arkadaşıyla aynı sorunu yaşayan öğrencilerin sosyal yaşama adapte olması için çaba gösteriyor.

Gazi Üniversitesi Görme Engelliler Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra Muş'a atanan Yalçınöz, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin topluma kazandırılması amacıyla Gazi İlkokulunda oluşturulan sınıftaki 3 görme engelli öğrencinin umudu oldu.

Öğrencilerine Braille alfabesini öğreten, bastonla yürüme, resim yapma gibi eğitimler veren Yalçınöz, günlük yaşamlarını kolaylaştıracak pratik bilgiler de vererek sıkıntı yaşamalarını önlemeye çalışıyor.

Birlikte kahvaltı yaptığı, ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendiği öğrencilerine adeta "ışık" olan Yalçınöz, çocukların tek başına yaşamlarını sürdürebilecek duruma gelmelerinin hayalini kuruyor.

"Çocuklarımın bağımsız hareket edebilmesini istiyorum"

Yalçınöz, AA muhabirine, en büyük hayalinin, öğrencilerinin gelişerek sosyal yaşama daha kolay adapte olmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Kentteki tek görme engelliler öğretmeni olmanın sorumluluğunu taşıdığını aktaran Yalçınöz, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimin karanlık dünyalarına bir mum ışığa kadar da olsa aydınlatabilirsem dünyanın en mutlu insanı olurum. Öğretmenlik her alanda kutsal bir görev ama görme engelliler için bu sorumluluk daha fazla. Üzerime çok fazla sorumluluk düştüğü düşünüyorum. Çocukların karanlık dünyasına ışık olabilmek için bu mesleği layıkıyla yapmak gerekiyor. Bu branşı seçmemin en büyük nedeni lisedeki yakın arkadaşım. Çok zeki biriydi ama görme engelli olduğu için zorluklar yaşadığını görüyordum. O nedenle bu mesleği tercih ettim. Çok severek yapıyorum çünkü görme engellileri öğrencilerin bir gülüşü benim için paha biçilemez."

"Her sabah birlikte kahvaltı yapıyoruz"

Öğrencilerinin gündelik işlerini bağımsız yapabilmeleri için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini anlatan Yalçınöz, "Her gün öğrencilere evde dışarıda neler yaptığını soruyorum. Birlikte kahvaltı yapıyoruz. Sonra derse geçiyoruz, çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Braille alfabesini çalışıyoruz. Çocuklarım birçok konuda akranlarından ileride. Bager Çalışcı, doğada duyduğu tüm sesleri notaya dökebilecek yeteneğe sahip. Diğer öğrencilerimin de farklı yetenekleri var." dedi.

Okul müdürü Orhan Yılmaz ise okulda özel eğitim ihtiyacı olan 22 öğrenciye Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle eğitim verdiklerini, öğrencilerin servislerle her gün evlerinden alındığını aktardı.

Velilerden Mehmet Çalışcı da doğuştan görme engelli olan oğlunun, açılan sınıf sayesinde bir çok ihtiyacını kendi karşılamaya başladığını ifade etti.

Görme engelli öğrenciler, okula geldikten sonra hayatlarında büyük değişikliklerin yaşandığını, öğretmenlerini çok sevdiklerini dile getirdi.

(AA)

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