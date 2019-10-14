Arı kovanında zehir sevkıyatı
Muğla'da narkotik ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu, TIR'la yüklü miktarda uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.
Ula'da önlem alan ekipler, plakası belirlenen TIR'ı durdurdu. Narkotik köpekleri, TIR'ın dorsesindeki arı kovanlarına tepki verdi. Bunun üzerine polis ekipleri, arıcı kıyafeti giyip kovanlarda detaylı arama yaptı.
İRAN'DAN İZMİR'E GÖTÜRÜLÜYORDU
Kovanların içerisine preslenmiş 152 kilo eroin ele geçirildi. İran üzerinden yurda sokulduğu belirlenen eroinle ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Piyasa değeri 120 bin TL olan uyuşturucunun İzmir’e götürülmek üzere yola çıkarıldığı tespit edildi.
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