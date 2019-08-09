Arı kaçakçılarına suçüstü

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar terminalinden Ürdün'e gitmeye çalışan Ürdün uyruklu Abdullah Issa O. ve Shebab Mazın A'yı şüphe üzerine durdurdu.

67 özel kutu

Zanlıların yapılan üst ve valiz aramalarında, polisi bile şaşırtan bir olay yaşandı. Şahısların valizlerinde özel olarak dizayn edilmiş, 67 adet kutu içerisinde 603 adet balarısı olduğu görüldü. Şahıslar gözaltına alındı.

Adli işlem yapıldı

Anadolu'da yetişen bal arısı türlerinin yurtdışına çıkarılması yasak olduğu için Ürdünlü kaçakçılar hakkında adli işlem yapıldı. İfadeleri alınan zanlılar serbest bırakıldı.