  • Bist 100
    98127.5
  • Dolar
    5,4923
  • Euro
    6,1703
  • Altın
    263,8720
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna operasyon sinyalinin ardından PKK'da panik hakim! Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna operasyon sinyalinin ardından PKK'da panik hakim!
Haziranda turistik tesislerin doluluk oranı yüzde 65 oldu Haziranda turistik tesislerin doluluk oranı yüzde 65 oldu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 11. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşuyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 11. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşuyor
Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Özer: Katarlıların Türkiye'de 22 milyar dolar doğrudan ve dolaylı yatırımı var Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Özer: Katarlıların Türkiye'de 22 milyar dolar doğrudan ve dolaylı yatırımı var
Ziraat Bankası ile Rusya Milli Kartlı Ödeme Kuruluşu'ndan iş birliği Ziraat Bankası ile Rusya Milli Kartlı Ödeme Kuruluşu'ndan iş birliği
Gıda harcamalarında 'et, balık ve deniz ürünleri' ilk sırada Gıda harcamalarında 'et, balık ve deniz ürünleri' ilk sırada
GİB'den sektörlerde kayıt dışılığa yakın takip GİB'den sektörlerde kayıt dışılığa yakın takip
TOBB özel bankalardan da faiz indirimi bekliyor TOBB özel bankalardan da faiz indirimi bekliyor
Kızılırmak Deltası'nda manda varlığı artıyor Kızılırmak Deltası'nda manda varlığı artıyor
Meyve suyu ihracatının 3'te birini ABD'ye yapıyoruz Meyve suyu ihracatının 3'te birini ABD'ye yapıyoruz
Yurt dışındaki Türk markalarının mağaza sayısı 5 bine koşuyor Yurt dışındaki Türk markalarının mağaza sayısı 5 bine koşuyor
Arefe günü ne zaman? Arefe günü tatil mi? Arefe günü ne zaman? Arefe günü tatil mi?
Hindistan’ın yeni dış politika stratejisi ve Keşmir krizi Hindistan’ın yeni dış politika stratejisi ve Keşmir krizi
Müşterek Harekat Merkezi DEAŞ'ta olduğu gibi yine İncirlik'te kurulacak Müşterek Harekat Merkezi DEAŞ'ta olduğu gibi yine İncirlik'te kurulacak
Kırklareli'nde doktor evinde ölü bulundu Kırklareli'nde doktor evinde ölü bulundu
Beşiktaş, İspanyol golcü Fernandez'i gündemine aldı Beşiktaş, İspanyol golcü Fernandez'i gündemine aldı
Son Dakika... Pakistan ve Hindistan arası tren seferleri durduruldu Son Dakika... Pakistan ve Hindistan arası tren seferleri durduruldu
Salah'a yönelik ırkçı paylaşımla ilgili soruşturma başlatıldı Salah'a yönelik ırkçı paylaşımla ilgili soruşturma başlatıldı
İsmail Kartal: Premier Lig'den iki oyuncu ile görüşüyoruz İsmail Kartal: Premier Lig'den iki oyuncu ile görüşüyoruz
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den dikkat çeken açıklama: Asıl hedef Türkiye'dir MHP Genel Başkanı Bahçeli'den dikkat çeken açıklama: Asıl hedef Türkiye'dir
Son Dakika... Rusya'da füze patlaması: 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı Son Dakika... Rusya'da füze patlaması: 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Bakan Selçuk: Reçete ve faturaların teslim süresi 23 Ağustos'a kadar uzatıldı Bakan Selçuk: Reçete ve faturaların teslim süresi 23 Ağustos'a kadar uzatıldı
Süper Lig'de tek maçın yayın değeri 1 milyon 330 bin Dolar Süper Lig'de tek maçın yayın değeri 1 milyon 330 bin Dolar
İran'ın yabancı gemilere müdahale ettiği iddia edildi İran'ın yabancı gemilere müdahale ettiği iddia edildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

08 Ağustos 2019 Perşembe 14:14:17 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019 Perşembe 14:16:05

Arefe günü ne zaman? Arefe günü tatil mi?

Arefe günü ne zaman? Arefe günü resmi tatil mi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile tatil süresinin uzatılmasına ilişkin beklentileri gerçekleşmeyen çalışanlar arefe günü hakkında araştırma yapıyor. Kurban Bayramı bu sene 11 Ağustos'ta başlıyor. 4 gün sürecek Kurban Bayramı süresi 9 güne uzatılmadı. Bayram sonrası Perşembe ve Cuma günleri işbaşı yapılması gerekecek. Bunun üzerine vatandaşlar arefe günü hakkında aramalar yapmaya başladı. Arefe gününün resmi tatil olup olmadığı konusu gündemin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Bayramın gelişini müjdeleyen arefe gününün tatile dahil olup olmadığı, yarım gün olup olmadığı araştırılıyor. Arefe günü ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

Arefe günü ne zaman? Arefe günü resmi tatil mi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile tatil süresinin uzatılmasına ilişkin beklentileri gerçekleşmeyen çalışanlar arefe günü hakkında araştırma yapıyor. Kurban Bayramı bu sene 11 Ağustos'ta başlıyor. 4 gün sürecek Kurban Bayramı süresi 9 güne uzatılmadı. Bayram sonrası Perşembe ve Cuma günleri işbaşı yapılması gerekecek. Bunun üzerine vatandaşlar bayramın gelişini müjdeleyen arefe günü hakkında aramalar yapmaya başladı. Arefe gününün resmi tatil olup olmadığı konusu gündemin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. 

AREFE NEDİR?

Arefe, herhangi bir dinî bayramdan önceki gün oluyor. Arife günü aslen hicrî kâmerî Zilhicce ayının 9. günüdür ve bu gün Kurban Bayramı'ndan önceki, terviye gününden sonraki gündür. Ancak zamanla Ramazan Bayramı için de kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra herhangi bir şeyden önceki gün anlamında da kullanılır.

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN? AREFE GÜNÜ TATİL Mİ?

Diyanet İşleri'nin takvimine göre, Kurban Bayramı bu sene 11 Ağustos'ta başlıyor. Arife günü 10 Ağustos oluyor. Arefe günü bayram tatiline dahil edilmiyor. Ancak kurumlar yarım gün çalışıp, yarım gün izin yapabiliyor.

AREFE GÜNÜ ANLAM VE ÖNEMİ

Arefe gününde göz haramdan uzak tutulmalı, dedikodu edilmemeli, laf taşınmamalı ve kötü söz söylenmemeli. Bu ve bunun gibi davranışlara önem veren kişiler arefe gününü değerlendirmiş kabul edilir. Günahtan kaçınılmalı, yoksula yardım edilmeli, insanlarla iyi geçinilmelidir. Küs olunan kişilerle barışılmalı, gönülleri alınmalıdır. "Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz de: Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu. (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, O'nun ortağı da yoktur) sözüdür." (Muvatta, Hacc, 246)

AREFE GÜNÜ NE YAPILIR?

Arefe günü güneş batınca hacılar Arafat'tan Müzdelife'ye hareket ederler. Arefe günü, Arafat'ta hacılar, vakitlerini dua, namaz, zikir, tesbih, va'z dinleme, Kur'ân okuma vb. ibadetlerle geçirirler.

Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, “Sıyâm”, 196-197) nakledilmiştir.

Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazların peşinden, selâmdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir.

Teşrik tekbiri de şöyledir: "Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ İlahe İllallâhu Vallâhu Ekber. Allâhu Ekber Velillâhil hamd."

İster cemaatle, ister yalnız başına namaz kılan, kurban kesen veya kesmeyen yolcu olan veya olmayan kadın-erkeğin; farz olan her namazın peşinde Teşrik tekbirlerini getirmesi gerekir.

'Asıl hedef Türkiye'dir'
'Türk-ABD, arasında olası çatışma engellendi'
1.5 dakika mülakat mı olur?
Şanlıurfa'da canlı bomba etkisiz hale getirildi
Bakan Akar'dan Kıbrıs resti! Faturası ağır olur
CHP-HDP ittifakında T.C. çatlağı: Toplantıyı terk etti
Netflix nasıl denetlenecek?
Terim maç sonunda patladı! Lakayt oyunları sonrası harekete geçti
PKK'lı Hacı Kurhan ve Metin Akgün, MİT ve TSK’nın Irak'ın kuzeyindeki ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Kırgızistan'da eski Cumhurbaşkanı Atambayev krizi
Dili boğazına kaçan sürücüye hayat kurtaran müdahale
Maduro ABD ile müzakereleri dondurdu: Savaş istiyorlar. Savaşa gidiyoruz
F.Bahçe Başkanı Ali Koç açıkladı: Cumhurbaşkanımızı tebrik ediyorum
CHP'li başkan 'Osmanlı eseri istemiyorum!' diyerek iptal ettirdi
Emekli ikramiyesi hesaplarda! SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Havalimanında Comolli karşıladı, F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi
İşsize çifte maaş! İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı ne kadar?
Araç sahiplerine müjde! Bayram öncesi indirim üstüne indirim
Türkiye'ye karşı DEAŞ kartına sarılıp AB'yi tehdit ettiler! PKK iyice tutuştu
'3 aya kalmaz müjdeyi veririz'
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ