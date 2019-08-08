Arefe günü ne zaman? Arefe günü tatil mi?

Arefe günü ne zaman? Arefe günü resmi tatil mi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile tatil süresinin uzatılmasına ilişkin beklentileri gerçekleşmeyen çalışanlar arefe günü hakkında araştırma yapıyor. Kurban Bayramı bu sene 11 Ağustos'ta başlıyor. 4 gün sürecek Kurban Bayramı süresi 9 güne uzatılmadı. Bayram sonrası Perşembe ve Cuma günleri işbaşı yapılması gerekecek. Bunun üzerine vatandaşlar bayramın gelişini müjdeleyen arefe günü hakkında aramalar yapmaya başladı. Arefe gününün resmi tatil olup olmadığı konusu gündemin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor.

AREFE NEDİR?

Arefe, herhangi bir dinî bayramdan önceki gün oluyor. Arife günü aslen hicrî kâmerî Zilhicce ayının 9. günüdür ve bu gün Kurban Bayramı'ndan önceki, terviye gününden sonraki gündür. Ancak zamanla Ramazan Bayramı için de kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra herhangi bir şeyden önceki gün anlamında da kullanılır.

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN? AREFE GÜNÜ TATİL Mİ?

Diyanet İşleri'nin takvimine göre, Kurban Bayramı bu sene 11 Ağustos'ta başlıyor. Arife günü 10 Ağustos oluyor. Arefe günü bayram tatiline dahil edilmiyor. Ancak kurumlar yarım gün çalışıp, yarım gün izin yapabiliyor.

AREFE GÜNÜ ANLAM VE ÖNEMİ

Arefe gününde göz haramdan uzak tutulmalı, dedikodu edilmemeli, laf taşınmamalı ve kötü söz söylenmemeli. Bu ve bunun gibi davranışlara önem veren kişiler arefe gününü değerlendirmiş kabul edilir. Günahtan kaçınılmalı, yoksula yardım edilmeli, insanlarla iyi geçinilmelidir. Küs olunan kişilerle barışılmalı, gönülleri alınmalıdır. "Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz de: Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu. (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, O'nun ortağı da yoktur) sözüdür." (Muvatta, Hacc, 246)

AREFE GÜNÜ NE YAPILIR?

Arefe günü güneş batınca hacılar Arafat'tan Müzdelife'ye hareket ederler. Arefe günü, Arafat'ta hacılar, vakitlerini dua, namaz, zikir, tesbih, va'z dinleme, Kur'ân okuma vb. ibadetlerle geçirirler.

Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, “Sıyâm”, 196-197) nakledilmiştir.

Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazların peşinden, selâmdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir.

Teşrik tekbiri de şöyledir: "Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ İlahe İllallâhu Vallâhu Ekber. Allâhu Ekber Velillâhil hamd."

İster cemaatle, ister yalnız başına namaz kılan, kurban kesen veya kesmeyen yolcu olan veya olmayan kadın-erkeğin; farz olan her namazın peşinde Teşrik tekbirlerini getirmesi gerekir.