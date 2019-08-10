Arefe günü İETT ücretsiz mi? Arefe günü otobüsler bedava mı? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. Müslüman vatandaşlar bugün bayram hazırlıklarını tamamlıyor. Bu sene Kurban Bayramı 11 Ağustos'ta başlıyor. 14 Ağustos akşamı sona erecek Kurban Bayramı'nda kurban ibadeti yerine getirilecek. Bayramlarda vatandaşlara sunulan hizmetleri arttıran Hükümet Kurban Bayramı'nda da otoyol ve toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz yaptı. Vatandaşlar Arefe gününde de ulaşımın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor.

AREFE GÜNÜ İETT ÜCRETSİZ Mİ?

Arefe günü belediye otobüslerini kullanarak akraba ziyaretlerine başlamak isteyen vatandaşlar bugünkü ulaşım tarifesi ile ilgili aramalar yapıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 10 Ağustos Cumartesi günü saat 00.00'dan (cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece) başlayarak 15 Ağustos Perşembe saat 07.00'ye kadar "yap-işlet-devret" projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.

Buna göre Arefe günü İETT ücretiz oluyor. Arefe günü otobüslere bedava binilebiliyor.

Yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek. Ücret bedellerinin tamamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinden karşılanacak. Bugünlerde toplu taşımaya ek seferler de konulacak.

Uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul’un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.