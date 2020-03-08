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08 Mart 2020 Pazar 23:39:41 | Son Güncelleme: 08 Mart 2020 Pazar 23:40:39

Ardı ardına tartıştığı kişileri bıçakladı: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, alkollü olan Murat A. (24) tartıştığı Kamil Arıkan'ın (36) boğazından bıçakladıktan sonra parkta tartıştığı Vahit Barış'ı (27) ise göğsünden bıçakladı. Kamil Arıkan yaşamını yitirirken, olayın ardından kaçan Murat A. yakalandı.

Olay öğle saatlerinde, Dilovası Belediye Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olan Murat A. bilinmeyen bir nedenle tartıştığı Kamil Arıkan'ın boğazına bıçağı sapladı. Murat A. olay yerinden kaçtı. Murat A., daha sonra Adnan Kahveci Parkı'nda tartıştığı Vahit Barış'ı göğsünden bıçakladı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri Kamil Arıkan ve Vahit Barış'ı Dilovası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Kamil Arıkan ve Vahit Barış Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kamil Arıkan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, Vahit Barış’ın ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.  

Olayın ardından kaçan Murat A. Tavşancıl Mahallesi'nde yakalandı. Murat A.'nın 0.78 promil alkollü olduğu belirlenirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA

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