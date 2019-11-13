Aranan FETÖ firarisi Niğde'de yakalandı
Nevşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan zanlı, Niğde'de yakalandı.
Nevşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan zanlı, Niğde'de yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı verilen eski Kur'an kursu öğreticisi M.B'yi, Niğde'de gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklandı.
(AA)
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