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10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:42:36 | Son Güncelleme: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:22:36

Arafat'ta Vakfe huzuru... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Vakfe duasını yapıyor - Canlı izle

85 bin Türk hacı adayı Mekke-i Mükerreme’de Arafat’a ulaşmış olmanın huzurunu yaşıyor. Öğle saatlerinde milyonlarca Müslüman, Arafat vakfesi yapacak. Bu akşam da Müzdelife’ye geçilecek

Kutsal topraklarda bulunan 85 bin Türk hacı adayı Mekke-i Mükerreme'de Arafat'a ulaşmış olmanın huzurunu yaşıyor. Bugün öğle saatlerinde milyonlarca Müslüman Arafat vakfesi yapacak. Hacı adayları öğle vaktinde, öğle ve ikindi namazlarını birleştirerek (Cem-i Takdim) kılacak. Türk hacı adayları da Türkiye'den gelen karilerin Kur'an ziyafetinin ardından öğle ve ikindi namazlarını cem ederek kılacak, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yapacağı duayla vakfeye duracak.

Bu akşam saatlerinde ikinci vakfe olan Müzdelife'ye hareket edecek adaylar, burada akşamı yatsı namazıyla birleştirerek (Cem-i Tehir) kılacak ve geceyi burada geçirecek. Adaylar, hac görevinin vaciplerinden Müzdelife vakfesini yaptıktan sonra da Mina'ya hareket ederek şeytan taşlayacak. Kurbanları kesilen hacı adayları hacı olacak.

Hazreti Muhammed'in Arafat vakfesini yaptığı Cebel-i Rahme (Rahmet Tepesi), Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın cennetten indikten sonra dünyada ilk defa buluştukları yer olarak biliniyor. Mekke'nin 25 kilometre güneydoğusunda bulunan Cebel-i Rahme'de dikili beyaz bir sütun bulunuyor. Kelime anlamı olarak durmak, ayakta dikilmek, duraksama anlamlarına gelen vakfe dini bir kavram olarak, hac ibadetini yapan kişilerin belirli vakitlerde Arafat ve Müzdelife'de durmasını ifade eder.

Bayram namazı vakitleri
İstanbul.............06.47
Kocaeli..............06.43
Bursa.................06.48
Bilecik...............06.44
Sakarya.............06.41
Zonguldak.........06.35
Bolu...................06.37
Düzce.................06.38
Kırklareli...........06.53
Edirne................06.56
Tekirdağ............06.53
Yalova................06.46

VAKFE DUASI CANLI YAYINI NE ZAMAN?

Hacı adayları Arafat'ta Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yapacağı duayla vakfeye duracak. Canlı yayının 12.31'de başlaması bekleniyor. Haberimiz içerisinde bulunan link üzerinden canlı yayını takip edebilirsiniz.

VAKFE DUASI CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ

Hacı olabilmek için saatleri sayan Müslümanlar, vakfe için Arafat'a geldi.

Türkiye'den gelen hacı adayları, Fetva ve İrşat Ekibi'nin Arafat için özel hazırladığı irşat programını takip ediyor. İrşat çadırındaki program tüm çadırlara merkezi ses sistemiyle ulaştırılıyor.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından öğle ve ikindi namazlarını cem ederek kılacak hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yapacağı duayla vakfeye duracak.

Vakfe duasının ardından artık hacı olan Müslümanlar, Müzdelife'ye hareket edecekleri vakte kadar da ibadet ve dualarını sürdürecek.

VAKFE NEDİR?

Vakfe, hac ibadetini yerine getiren kişinin belirli bir zaman diliminde belirli yerlerde bir süre durmasıdır. Arafat ve Müzdelife olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Arafat vakfesinde Arafat'ın herhangi bir yerinde bir süre beklemek yeterlidir.

Sözlükte “durmak, ayakta durmak, bir yerde beklemek” anlamındaki vakfe (vukuf) terim olarak hac ibadetini yerine getiren kişinin belirli bir zaman diliminde belirli yerlerde bir süre durmasını ifade eder. Vakfenin yapıldığı Arafat ve Müzdelife bölgelerine mevkıf denilir (Müslim, “?ac”, 149).

VAKFE DUASI İÇİN TIKLAYINIZ

Hacda gerçekleştirildiği mekâna nisbetle anılan iki vakfe vardır: Arafat ve Müzdelife vakfeleri. Câhiliye Arapları’nda bu iki vakfe hac ibadetinin bir parçası olarak bilinmekle beraber Kureyş ve bu konuda Kureyş’e tâbi Kinâne ve Huzâa kabileleri, Harem ehlinin ayrıcalığını ve sosyal statülerini göstermek amacıyla Hz. İbrâhim’den beri süregelen Arafat vakfesini terkedip Harem sınırları içerisinde kalan Müzdelife’de durmakla yetinmişlerdi. Hz. Peygamber Kureyş kabilesine mensup olmakla birlikte peygamberlikten önce de onların bu farklı uygulamalarına itibar etmemiş, Arafat’ta vakfe yapmayı sürdürmüştür (İbn İshak, s. 76, 100).
 

 

 

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