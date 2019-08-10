Arafat'ta vakfe heyecanı

Dünyanın birçok ülkesinden hac ibadetlerini yerine getirmek için kutsal topraklara giden milyonlarca Müslüman, hac ibadetinin en önemli aşamalarından biri olan vakfe için dün Arafat'a doğru yola çıktı.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Bu kutlu görev için Mekke’de bulunan 80 bin Türk hacı adayı da, Kâbe’de tavafı tamamlayarak Arafat’a doğru yolculuğa başladı. Türk hacı kafilelerinin intikali içinden Diyanet İşleri Başkanlığı tüm hazırlıklarını tamamladı. Hacı adayları için servis otobüsleri ayarlanırken, Arafat'ta da, bunaltıcı sıcaklarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için klimalı çadırlar kuruldu. Öğle saatlerine kadar devam edecek yolculuğun ardından milyonlarca Müslüman, bugün Arafat vakfesini yapacak. Hacı adayları, arife günü öğle vaktinde, öğle ve ikindi namazlarını birleştirerek (Cem-i Takdim) kılacak. Daha sonra geceyi geçirecekleri Müzdelife'ye hareket edecek olan adaylar, burada akşamı yatsı namazıyla birleştirerek (Cem-i Tehir) kılacak.

MİNA’YA GEÇECEKLER

Hac görevinin vaciplerinden Müzdelife vakfesini de yaptıktan sonra Mina'ya hareket ederek şeytan taşlayacaklar. Kurbanları kesilen hacı adayları hacı olacak. Hazreti Muhammed’in Arafat vakfesini yaptığı Cebel-i Rahme (Rahmet Tepesi), Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın cennetten indikten sonra dünyada ilk defa buluştukları yer olarak biliniyor.