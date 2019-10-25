Ara tatil turizmciye yaradı

2019- 2020 eğitim ve öğretim yılında başlatılan yeni uygulamayla artık yaz tatiliyle yarıyıl tatilinin yanı sıra, öğrenciler kasım ve nisan aylarında ara tatile çıkacak. İlk kez bu yıl uygulanacak ara tatiller için geri sayım başladı. İlk ara tatil, 15 Kasım Cuma günü ders bitiminde başlayacak, 25 Kasım Pazartesi ders başı yapılmasıyla bitecek. İkinci haftalık ara tatil ise 3 Nisan 2020'de yapılacak, 9 günlük bu ara tatiller turizmde de doping etkisi yarattı.

SEZONU KAÇIRANLARA FIRSAT



Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, ara tatilin sektöre hareketlilik getireceğini belirterek, turizm bölgelerinde tatil sezonunu uzatacağını söyledi. Özellikle çeşitli sebeplerden yaz sezonunda tatile çıkamayanlar için ara tatilin çok iyi bir fırsat olduğnu ifade eden Atmaca ‘’Şu anda kasım ara tatili için yoğun rezervasyon alıyoruz. Önümüzdeki haftalarda bu oran daha da artacak. Bu birer haftalık süreçler dahi sezonun uzamasını sağlayacak. Ciddi talep bekliyoruz” diye konuştu.



YÜZDE 60 YENİ TALEP

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu üyesi turizmci ve acente sahibi Cengiz Topçu da “Aslında bu turizm hareketliliği için olumlu bir gelişme. Kasım ve nisan ayında özellikle 5 gün, hafta sonlarıyla birleştiğinde 9 gün oluyor. Bu da işletmeler için kazanç olacaktır” dedi. Ara tatilin Türkiye genelinde değişik rotalar yaratacağına işaret eden Topçu ‘’Aldığımız bilgilere göre nisanda geçen seneye oranla iç turizm hareketliğinde, özellikle bazı acentelerde yüzde 50- 60 yeni talep geldiği söyleniyor” diye konuştu.