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28 Temmuz 2019 Pazar 13:05:12 | Son Güncelleme: 28 Temmuz 2019 Pazar 13:14:24

'Aplysia depilans'lar Gökçeada'da görüntülendi

Dünyanın ilk 'Cittaslow adası' unvanına sahip ve 297 kilometrekarelik yüzölçümüyle ülkenin en büyük adası konumundaki Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, bir deniz tavşanı türü olan 'Aplysia depilans', dalgıçlarca görüntülendi.

Doğal ve kültürel güzelliklerinin yanı sıra turizmiyle de adını duyuran Gökçeada'da bir dalış merkezi yöneticisi olan Selim Konya, İstanbul Üniversitesinin yetkilileriyle birlikte bilimsel çalışma yapmak ve tür araştırmalarında bulunmak üzere gittikleri Kaleköy Limanı'na 12 mil açıkta ve 26 metre derinlikte, Şeytan Kale Bangosu olarak anılan bölgede bir deniz tavşanı türü olan aplysia depilansı su altında görüntülediklerini söyledi.

'Aplysia depilans'lar Gökçeada'da görüntülendi

Rahatsız edildiğinde mor renkte bir sıvı salgılayan deniz canlısını görüntüleyen Konya, ilk defa böyle bir şeye tanık olduğunu ve şaşırdığını ifade etti.

Bunun bir deniz tavşanı olduğunu bildiğini ancak ilk kez gördüğünü anlatan Konya, "Biz bunu bir dalış için gittiğimiz noktada gördük. Çok canlı çok güzel bir nokta. 4 tane deniz tavşanının bir araya gelme durumu vardı. Esasında enteresan bir görüntüydü. Çok fazla bu canlıyı ikili, üçlü, dörtlü şekilde görmüyoruz. Genellikle dalıcılar tek olarak görüyorlar. Bu da enteresan bir durumdu." dedi.

'Aplysia depilans'lar Gökçeada'da görüntülendi

Yaşanan olayın 26 metrelik bir derinlikte gerçekleştiğini dile getiren Konya, "Ben onu biraz uzaktan gördüm. Ben onu tek gördüğümü zannettim. Ne kadar büyük olduğunu gördüm ama öyle değilmiş. 4 canlının bir arada olduğunu fark ettim. Sonra tabi bizi görünce dağıldılar. Her biri bir tarafa gitmeye başladılar. Ama enteresan bir şeydi. İlk defa böyle bir şeye tanık olmuştum. Şaşırdım yani. Diğer dalıcılar da şaşırmıştı." diye konuştu.

- "4 farklı türle denizlerimizde yaşarlar”

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezginer Tunçer ise bu canlıların okyanus ve derin deniz dip canlıları olduğunu belirtti.

Çanakkale Boğazı ve Gökçeada kıyılarında üreme davranışı sergilediklerine dikkati çeken Tunçer, şunları kaydetti:

"Deniz tavşanları olarak bilinen canlılar, okyanus ve denizlerin birer dip canlılarındandır. Özellikle yaz aylarında mayıs ayından itibaren kıyı sularında Çanakkale Boğazı'nda ve Gökçeada kıyılarında üreme davranışı sergilerler. Video çekimlerinde görülen türün Latince olarak ismi aplysia depilanstır. Bol oksijenli yerler de bulunurlar. Aynı cinsten 4 farklı türle denizlerimizde yaşarlar. Biyolojik çeşitlilik için önemli deniz canlılarındadır. Yüzey ve derin denizlere adaptasyon gösterebilirler. Özellikle videodaki tür, tıpkı mürekkep balıklarında olduğu gibi rahatsız edildiklerinde mor renkte mürekkep salar. Su altı dalıcılarının ve gözlem yapan amatörlerin, izledikleri, fotoğraf ve video çektikleri su altı zenginliklerindendir. Zararsızdırlar ve gelecek nesiller için onları korumak bizim görevlerimiz arasındadır."

AA

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