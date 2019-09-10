10 Eylül 2019 Salı 18:14:03 | Son Güncelleme: 10 Eylül 2019 Salı 18:15:07
Antalya'daki operasyonda 450 litre sahte içki ele geçirildi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda 450 litre sahte içki ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, turistik ilçede piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin, Ilıca Mahallesi'ndeki bir restoranın depo kısmına yaptıkları baskında 450 litre sahte içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan restoran sahibi S.K, işlemlerinin ardından sevk ediliği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
(AA)
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