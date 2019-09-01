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01 Eylül 2019 Pazar 18:35:09 | Son Güncelleme: 01 Eylül 2019 Pazar 18:36:38

Antalya'daki kuyumcu hırsızlığında şüpheli serbest bırakıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çalıştığı kuyumcudan yaklaşık 1,5 kilogram altın ve mücevher çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Olaydan sonra kaçan ve Alanya ilçesinde yakalanan Hüsnü M, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün, Evrenseki Mahallesi'nde çalıştığı kuyumcudan yaklaşık 1,5 kilogram altın ve mücevher çaldığı öne sürülen Hüsnü M, kayıplara karışmış, Alanya'daki bir otelde çalıntı altın ve mücevherlerle yakalanmıştı.

(AA)

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