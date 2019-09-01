Antalya'daki kuyumcu hırsızlığında şüpheli serbest bırakıldı

Olaydan sonra kaçan ve Alanya ilçesinde yakalanan Hüsnü M, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün, Evrenseki Mahallesi'nde çalıştığı kuyumcudan yaklaşık 1,5 kilogram altın ve mücevher çaldığı öne sürülen Hüsnü M, kayıplara karışmış, Alanya'daki bir otelde çalıntı altın ve mücevherlerle yakalanmıştı.

(AA)