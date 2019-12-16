Antalya'da yol kenarında silahla başından ve karnından vurulu halde bulunmuştu... Olayın zanlısı yakalandı

  • Bist 100
    111284
  • Dolar
    5,8526
  • Euro
    6,5240
  • Altın
    277,4940
İstanbul
12 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Engin Fırat yeniden gündemde! Engin Fırat yeniden gündemde!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cenevre'de coşkuyla karşılandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Cenevre'de coşkuyla karşılandı!
NATO: 70 yılda nereden nereye? NATO: 70 yılda nereden nereye?
İngiltere'de seçim gecesi 700 haberi yapay zeka yazdı İngiltere'de seçim gecesi 700 haberi yapay zeka yazdı
Vergi ve harçları vergi daireleri hariç sadece kamu bankaları ve PTT tahsil edebilecek Vergi ve harçları vergi daireleri hariç sadece kamu bankaları ve PTT tahsil edebilecek
Şırınga çikolatadan hayatını kaybeden Mert'in doktorunun ifadesi ortaya çıktı: Bana epilepsi krizi geçirdiği söylendi Şırınga çikolatadan hayatını kaybeden Mert'in doktorunun ifadesi ortaya çıktı: Bana epilepsi krizi geçirdiği söylendi
Bütçe uygulama sonuçları açıklandı Bütçe uygulama sonuçları açıklandı
Sefirin Kızı Nare Çelebi kimdir? Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül kaç yaşında? Sefirin Kızı Nare Çelebi kimdir? Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül kaç yaşında?
Şırınga çikolatadan hayatını kaybeden Mert'in doktorunun ifadesi ortaya çıktı: Bana epilepsi krizi geçirdiği söylendi Şırınga çikolatadan hayatını kaybeden Mert'in doktorunun ifadesi ortaya çıktı: Bana epilepsi krizi geçirdiği söylendi
Ebru Polat'tan Can Yaman'a tepki: Çok kaba, kendini bitirdi! Ebru Polat'tan Can Yaman'a tepki: Çok kaba, kendini bitirdi!
Bankacılık sektörü 2020 için güçlü sinyal veriyor Bankacılık sektörü 2020 için güçlü sinyal veriyor
Şampiyonlar Ligi'nde dev eşleşmeler Şampiyonlar Ligi'nde dev eşleşmeler
İHA, Doğu Akdeniz bölgelerinde uçuşa başladı İHA, Doğu Akdeniz bölgelerinde uçuşa başladı
Petrol Ofisi Üst Yöneticisi Şiper: Türkiye otogaz tüketiminde dünya birincisi Petrol Ofisi Üst Yöneticisi Şiper: Türkiye otogaz tüketiminde dünya birincisi
Fenerbahçe Giuliano’yu mumla arıyor Fenerbahçe Giuliano’yu mumla arıyor
Beşiktaş İkinci Başkanı Dalgakıran: Biz bir kurtuluş savaşı veriyoruz Beşiktaş İkinci Başkanı Dalgakıran: Biz bir kurtuluş savaşı veriyoruz
Yeni asgari ücret için kritik buluşma Yeni asgari ücret için kritik buluşma
İstanbul Avrupa'nın en hızlı büyüyen 'mega şehri' olacak İstanbul Avrupa'nın en hızlı büyüyen 'mega şehri' olacak
Garanti BBVA'dan, enerji sektörüne 500 milyon dolarlık destek Garanti BBVA'dan, enerji sektörüne 500 milyon dolarlık destek
TFF, WAFF Genel Kurulu'na ev sahipliği yapacak TFF, WAFF Genel Kurulu'na ev sahipliği yapacak
Microsoft'tan Türkiye'nin girişimcilik altyapısına övgü Microsoft'tan Türkiye'nin girişimcilik altyapısına övgü
Ticaret Bakanı Pekcan: Eximbank'ın döviz kredilerinde 100 baz puana varan yeni indirimlere gidildi Ticaret Bakanı Pekcan: Eximbank'ın döviz kredilerinde 100 baz puana varan yeni indirimlere gidildi
Beşiktaş, genç futbolcu Ajdin Hasic'in imza parasını düşürmeye çalışıyor Beşiktaş, genç futbolcu Ajdin Hasic'in imza parasını düşürmeye çalışıyor
Sefirin Kızı Sancar Efeoğlu kimdir? Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek kaç yaşında? Sefirin Kızı Sancar Efeoğlu kimdir? Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek kaç yaşında?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Aralık 2019 Pazartesi 13:14:04 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 13:34:38

Antalya'da yol kenarında silahla başından ve karnından vurulu halde bulunmuştu... Olayın zanlısı yakalandı

Antalya'da 14 Aralık gecesi başından ve karnından vurulu halde yol kenarında bulunan R.A.'yı silahla vurduğu belirlenen H.İ.S. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. H.İ.S. adliyeye getirilirken annesi "Kendini yaktın" diye bağırdı. Olay sırasında H.İ.S.'nin yanında otomobilde 1'i kadın 2 kişi daha olduğu, jandarma ekiplerince gözaltına alınan bu kişilerin işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi. Vurulan kızın babası, H.S.İ.'ye en ağır cezanın verilmesini istedi.

Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'nde 14 Aralık gece yarısı silahla ateş edildiği ihbarı yapıldı. Hemen bölgeye giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kenarında silahla başından ve karnından vurulmuş halde bir kız buldu. Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan yaralı kızın Antalya Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalan R.A. olduğu tespit edildi.

GENİŞ ÇAPLI ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Durumu ağır olan R.A., Manavgat'taki müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. R.A.'nın sağlık durumu ciddiyetini korurken, saldırganı belirlemek için Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı geniş çaplı araştırma başlattı.

Görgü tanıkları ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin H.İ.S. olduğunu belirledi. Takibe alınan H.İ.S. dün akşam Manavgat'ın Eskihisar Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri süren H.İ.S.'nin adliyeye sevk edileceği belirtildi.

ANLIK ÖFKEYLE VURMUŞ

H.İ.S.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. H.İ.S. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. H.İ.S. adliyeye getirilirken annesi "Kendini yaktın" diye bağırdı. Olay sırasında H.İ.S.'nin yanında otomobilde 1'i kadın 2 kişi daha olduğu, jandarma ekiplerince gözaltına alınan bu kişilerin işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi. H.İ.S.'nin ilk ifadesinde anlık öfkeyle R.A.'yı vurduğunu ve kendisini kimsenin yönlendirmediğini söylediği öğrenildi.

KIZIN BABASI: EN AĞIR CEZA VERİLSİN

R.A.'nın babası Muharrem A. ise H.İ.S.'nin kızını öldürmeye teşebbüs ettiğini söyleyerek, "Kızım hayat doluydu, neşeliydi. Bu cani, kızımı öldürmeye teşebbüs etti. En ağır cezanın verilmesini istiyorum. Kızımın hayati tehlikesi devam ediyor. Antalya'da ameliyat olacak. Ben de Antalya'ya gidiyorum" dedi.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ