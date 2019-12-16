Antalya'da yol kenarında silahla başından ve karnından vurulu halde bulunmuştu... Olayın zanlısı yakalandı

Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'nde 14 Aralık gece yarısı silahla ateş edildiği ihbarı yapıldı. Hemen bölgeye giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kenarında silahla başından ve karnından vurulmuş halde bir kız buldu. Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan yaralı kızın Antalya Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalan R.A. olduğu tespit edildi.

GENİŞ ÇAPLI ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Durumu ağır olan R.A., Manavgat'taki müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. R.A.'nın sağlık durumu ciddiyetini korurken, saldırganı belirlemek için Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı geniş çaplı araştırma başlattı.

Görgü tanıkları ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin H.İ.S. olduğunu belirledi. Takibe alınan H.İ.S. dün akşam Manavgat'ın Eskihisar Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri süren H.İ.S.'nin adliyeye sevk edileceği belirtildi.

ANLIK ÖFKEYLE VURMUŞ

H.İ.S.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. H.İ.S. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. H.İ.S. adliyeye getirilirken annesi "Kendini yaktın" diye bağırdı. Olay sırasında H.İ.S.'nin yanında otomobilde 1'i kadın 2 kişi daha olduğu, jandarma ekiplerince gözaltına alınan bu kişilerin işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi. H.İ.S.'nin ilk ifadesinde anlık öfkeyle R.A.'yı vurduğunu ve kendisini kimsenin yönlendirmediğini söylediği öğrenildi.

KIZIN BABASI: EN AĞIR CEZA VERİLSİN

R.A.'nın babası Muharrem A. ise H.İ.S.'nin kızını öldürmeye teşebbüs ettiğini söyleyerek, "Kızım hayat doluydu, neşeliydi. Bu cani, kızımı öldürmeye teşebbüs etti. En ağır cezanın verilmesini istiyorum. Kızımın hayati tehlikesi devam ediyor. Antalya'da ameliyat olacak. Ben de Antalya'ya gidiyorum" dedi.