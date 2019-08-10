Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 112 kişi yakalandı

Narkotik ekipleri, şehirler arası otobüs terminali, havalimanı ve kentin bazı noktalarında operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 757 gram eroin, 692 gram esrar, 184 gram skunk, 38 uyarıcı hap, 7 gram kokain, 5 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, 2 kök Hint keneviri, 3 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi, tabanca ve 56 fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 19 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", 92 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak", 1 şüpheli hakkında "izinsiz kenevir bitkisi yetiştirmek" suçlarından yasal işlem başlatıldı.

(AA)