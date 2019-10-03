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03 Ekim 2019 Perşembe 18:21:17 | Son Güncelleme: 03 Ekim 2019 Perşembe 18:22:17

Antalya'da uyuşturucu operasyonda 1 kişi tutuklandı

Antalya'daki 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 1 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Hakkari'den Antalya'ya uyuşturucu madde getirildiği bilgisi üzerine teknik ve fiziki takip çalışması başlattı. 

Uyuşturucuyu Antalya'da satmaya çalışan M.C. ile temas kurarak alıcı gibi davranan jandarma ekipleri, 1 kilogram sentetik uyuşturucu ile Şelale Mahallesi'ndeki buluşma yerine gelen zanlıyı gözaltına aldı. 

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

(AA)

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