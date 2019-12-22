Antalya'da ucuz halı yorgan izdihamı! Aynı ürünü sahiplenen kişiler arasında tartışmalar çıktı
Antalya'da bir halı mağazasının ürünlerin elde kalmaması için başlattığı yüzde 70'e varan indirimler vatandaşlar arasında izdihama neden oldu. Aynı ürünü sahiplenen kişiler arasında kısa süreli tartışmalar çıkarken görevliler şaşkına döndü. Vatandaşlar arasında ezilme tehlikesi geçiren bir görevlinin, Abov yavaş yavaş, kişi başına birer tane ablacığım. Kişi başı birer tane. Ürünlere basmayın abov. Ablacım birer tane alın. Aman Allah’ım. Sesim kısıldı sözleri yaşadıklarını gözler önüne serdi.
Muratpaşa ilçesinde bir halı mağazası, il dışındaki depodaki ürünlerini su bastığı gerekçesiyle ürünlerinin elde kalmaması için yüzde 70’e varan indirime gittiğini duyurdu. Mağaza indirim yapılacağı ürünlerin çeşidini ve fiyatlarını içeren broşürleri camlara astı. Fiyatları gören vatandaşlar mağazaya akın etti. 20 liraya markalı olduğu iddia edilen çift kişilik battaniye ve yorganları almak isteyenler izdihama neden oldu. Görevliler yüksek bir yere çıkıp, ellerini açan vatandaşlara halı ve battaniyeleri birer birer dağıttı. Aynı ürünü sahiplenen kişiler arasında kısa süreli tartışmalar yaşandı. Tartışma, görevlilerin müdahalesi ile büyümeden önlendi. Sadece bir ürün alma hakkı bulunan kişiler, aldıkları battaniye ve yorganla güçlükle dışarı çıkabildi. Bazı kadınların çocuklarıyla indirimli ürün almaya geldiği görüldü.
"AMAN ALLAHIM SESİM KISILDI"
Aynı mağazanın günler önce sabah saatlerinde yaptığı indirimde de izdiham yaşandı. Mağaza sahibinin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde vatandaşlar adeta birbirini ezdi. Vatandaşların arasında kalan bir görevlinin, “Abov yavaş yavaş, kişi başına birer tane ablacığım. Kişi başı birer tane. Ürünlere basmayın abov. Ablacım birer tane alın. Aman Allah’ım. Sesim kısıldı” sözleri yaşadıklarını gözler önüne serdi.
Emre Ayva, ihtiyacı olan ürünleri ezilmek uğruna çok ucuza aldığını kaydetti. Kemal Alkaya ise, geç geldiğini, ürünlerin yaşanan izdiham nedeniyle kısa sürede bittiğini dile getirdi. Kalabalığa rağmen bir battaniye almayı başaran Zeynep Görgülü, fiyatın uygun olduğunu, alırken bayağı zorlandığını söyledi.
İHA
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