30 Ağustos 2019 Cuma 23:13:36 | Son Güncelleme: 30 Ağustos 2019 Cuma 23:14:45
Antalya'da tur otobüsü şarampole devrildi: 25 yaralı
Antalya'nın Akseki ilçesinde tur otobüsünün şarampole devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.
Akseki-İbradı karayolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan tur otobüsü, şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
DHA
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