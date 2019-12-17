17 Aralık 2019 Salı 10:40:13 | Son Güncelleme: 17 Aralık 2019 Salı 11:01:46
Antalya'da soygun girişimi! Soyguncu banka personelini rehin aldı, özel harekat olay yerinde
Antalya'da bir banka şubesinde silahlı soygun girişiminde bulunan zanlı, ikna edilerek gözaltına alındı.
Antalya'da bir bankaya giren silahlı kişi, soygun girişiminde bulundu. Banka personeli ve içerdeki müşterileri çıkartıp güvenlik personelini rehin alan soyguncuyu etkisiz hale getirmek için çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi.
İKNA EDİLEREK GÖZALTINA ALINDI
Antalya'da bir banka şubesinde silahlı soygun girişiminde bulunan zanlı, ikna edilerek gözaltına alındı.
DHA
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