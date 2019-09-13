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13 Eylül 2019 Cuma 15:53:13 | Son Güncelleme: 13 Eylül 2019 Cuma 16:48:40

Antalya'da sokak ortasında bıçaklı düello

Antalya'da iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada Azerbaycan uyruklu bir kişi kalçasından yaralandı. Bıçaklama anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pastahanede oturan Azerbaycan uyruklu Hacı Elbrus Hacılı ile Çerkez uyruklu olduğu ileri sürülen kimliği henüz tespit edilemeyen bir şüpheli arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, şüpheli şahıs Azerbaycan uyruklu vatandaşı kalçasından bıçakladı.

Bu sırada bir vatandaş araya girerek bıçaklı saldırganı engellemeye çalıştı. Yaralanan şahıs yerde kanlar içerisinde kalıp, 'polis’ diyerek uzun süre yardım talep etti. Bu sırada çevredeki vatandaşlar, yaralı Hacılı'ya ilk yardımda bulundu. Tüm bu anlar, bir vatandaşın cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı Hacılı’yı Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polisin kaçan şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

(İHA)

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