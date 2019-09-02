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02 Eylül 2019 Pazartesi 17:58:49 | Son Güncelleme: 02 Eylül 2019 Pazartesi 18:03:23

Antalya'da orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Yuvacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına 8 helikopter, 25 arazöz, 15 su tankeri ve 150 orman işçisiyle müdahale ediliyor. 

Bölgeye çevre illerden söndürme helikopteri ile arazöz ve orman işçileri de sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Kaş Belediyesine ait itfaiye ve arazöz ekipleri de destek veriyor.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının Yuvacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda etkili olduğunu söyledi.

Yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Ulutaş, şöyle konuştu:

"Yangın ormanlık alanda devam ediyor. Söndürme çalışmaları sürüyor. Belediyemizin bölgede hazır bekletilen arazöz ve diğer unsurları da Orman Bölge Müdürlüğümüzün koordinesinde çalışmalara destek oluyor. 60 hektarlık alanı etkileyen bir yangın. Henüz yerleşim yerini tehdit eden bir durum yok. Yangının ilerleyişini takip ediyoruz. Yerleşim yerleriyle ilgili şu an problem yok."

(AA)

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