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08 Ağustos 2019 Perşembe 07:44:42 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019 Perşembe 08:37:37

Antalya'da orman yangını! İşte son durum

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını tamamen kontrol altına alındı.

Taşağıl Mahallesi'nin Arapbeleni mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere ilk müdahaleyi, Manavgat ve Taşağıl Orman İşletme Müdürlüklerinin arozözleri ile çok sayıda orman işçisi yaptı.

Ekipler, yangının yakındaki yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.

Yangına Antalya ve çevre ilçelerden sevk edilen arazöz, itfaiye araçları ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi. Bölgede yaşayanlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.  

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede etkili olan rüzgarın yangının kısa sürede büyümesine yol açtığını söyledi. 

Yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için önlemlerini aldıklarını belirten Dikici, şunları kaydetti:

"30 hektar alanda etkili olan yangını tamamen kontrol altına aldık. 21 arazöz, 4 dozer, 4 su tankeri, 7 ilk müdahale aracı, 12 teknik eleman, 105 yangın söndürme işçisiyle yangına müdahale ettik. Yangın bölgesinde 'karşı ateş metodu'nu uyguladık ve alevlerin daha fazla ilerlemesine engel olduk. Bu metotta, orman yangınında yanan bölgenin karşısında ateş çıkarıyoruz ve iki ateşin birleşmesiyle alev olduğu yerde çöküp kalıyor. Yangın söndürme helikopterlerinin müdahalesine gerek kalmadı. Ekiplerimizin soğutma çalışması devam ediyor." 

Dikici, yangın bölgesinde boşaltılan ve hasar gören ev olmadığını, sadece bir zeytin bahçesinde ufak hasar oluştuğunu belirtti.

Yangına yakın bölgede zeytinliği ve evi bulunduğunu bildiren Süleyman Kiraz ise sabaha karşı pet şişedeki suyla yangın söndürme çalışmasına destek verdi. 

Kiraz, yangında 30 metrelik plastik hortumunun zarar gördüğünü ifade ederek, "Geceden bu yana ateşin başındayız. Pet şişeyle müdahale çok önemli. Elimizden geleni yaptık. Düşen kıvılcımları pet şişedeki suyla söndürürseniz, yangının daha fazla büyümesinin önüne geçebilirsiniz. Alevler, evime 600 metre kala kontrol altına alındı. Müdahale yapılmasaydı evlere sıçrayabilirdi." diye konuştu.

Öte yandan, yangında hasar gören alan, Anadolu Ajansı ekibince drone ile havadan görüntülendi. 

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.  

AA

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