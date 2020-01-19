  • Bist 100
    121475
  • Dolar
    5,8890
  • Euro
    6,5329
  • Altın
    294,4590
İstanbul
2 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ekrem İmamoğlu yine baltayı taşa vurdu! Bahsi bile geçmeyen konuya tepki gösterdi Ekrem İmamoğlu yine baltayı taşa vurdu! Bahsi bile geçmeyen konuya tepki gösterdi
ING All-Star 2020 nefesleri kesti ING All-Star 2020 nefesleri kesti
'Küçük Venedik' yenilenen çehresiyle ziyaretçilerini ağırlayacak 'Küçük Venedik' yenilenen çehresiyle ziyaretçilerini ağırlayacak
Antalya'da kan donduran olay! Genç kızı kaçırıp dövdü, tecavüze kalkıştı Antalya'da kan donduran olay! Genç kızı kaçırıp dövdü, tecavüze kalkıştı
Fatih Terim: Bizim için artık her maç final Fatih Terim: Bizim için artık her maç final
Kritik zirve sürerken, Libya'daki petrol akışının durdurulduğu belirtildi Kritik zirve sürerken, Libya'daki petrol akışının durdurulduğu belirtildi
Sinop'a Türk ve Belarus ortaklığıyla 5,5 milyon dolarlık fabrika yatırımı Sinop'a Türk ve Belarus ortaklığıyla 5,5 milyon dolarlık fabrika yatırımı
Beşiktaş-Sivasspor CANLI ANLATIM Beşiktaş-Sivasspor CANLI ANLATIM
Yerköprü Şelalesi güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor Yerköprü Şelalesi güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor
Rusya'dan flaş Libya açıklaması: Ateşkesin bozulması için provokasyonlar oluyor Rusya'dan flaş Libya açıklaması: Ateşkesin bozulması için provokasyonlar oluyor
Libya'nın başkentinde patlama sesleri Libya'nın başkentinde patlama sesleri
Türkiye'de ham deri ihtiyacı sürse de ihracatın büyümesi bekleniyor Türkiye'de ham deri ihtiyacı sürse de ihracatın büyümesi bekleniyor
İran'dan 'Kara kutuların başka ülkeye gönderilmesiyle ilgili karar yok' açıklaması İran'dan 'Kara kutuların başka ülkeye gönderilmesiyle ilgili karar yok' açıklaması
Afyon'un eşsiz lezzeti: Manda kaymaklı kabak tatlısı Afyon'un eşsiz lezzeti: Manda kaymaklı kabak tatlısı
KKTC Dışişleri Bakanlığından Doğu Akdeniz açıklaması: Umarız ki yakın zamanda müjdeli haberler verebiliriz KKTC Dışişleri Bakanlığından Doğu Akdeniz açıklaması: Umarız ki yakın zamanda müjdeli haberler verebiliriz
İngiltere Başbakanı Johnson BM'nin Libya'da rol almasını istedi İngiltere Başbakanı Johnson BM'nin Libya'da rol almasını istedi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Silikon Vadisi'nden yatırım alan Türk şirketini ziyaret etti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Silikon Vadisi'nden yatırım alan Türk şirketini ziyaret etti
Uygur Özerk Bölgesi'nde 6,4'lük deprem Uygur Özerk Bölgesi'nde 6,4'lük deprem
Libya'da kalıcı ateşkes için Berlin Zirvesi başladı Libya'da kalıcı ateşkes için Berlin Zirvesi başladı
Libya UMH Başkanı Serrac: Konferans konusunda iyimserim ancak Hafter barışçıl çözüm bulma amacı gütmüyor Libya UMH Başkanı Serrac: Konferans konusunda iyimserim ancak Hafter barışçıl çözüm bulma amacı gütmüyor
Nicolas Maduro darbe girişimini 6 gün önce öğrenmiş Nicolas Maduro darbe girişimini 6 gün önce öğrenmiş
Manisa'da korkutan deprem Manisa'da korkutan deprem
Birbirinden süslü 12 deve podyuma çıktı Birbirinden süslü 12 deve podyuma çıktı
Boşanma aşamasında kocasına "Kıro" dedi, tazminatı kaçırdı Boşanma aşamasında kocasına "Kıro" dedi, tazminatı kaçırdı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Ocak 2020 Pazar 19:00:51 | Son Güncelleme: 19 Ocak 2020 Pazar 19:10:26

Antalya'da kan donduran olay! Genç kızı kaçırıp dövdü, tecavüze kalkıştı

Antalya'da evine gitmek üzere otobüsten inen Lale U.'ya (23) kendisini polis olarak tanıtan Mehmet G. (32), bilgi almak istediğini söylediği genç kızı bindirdiği aracında dövüp, tecavüze kalkıştı. Lale U.'nun direnmesi üzerine genç kızı ormanlık alanda bırakıp kaçan Mehmet G., polisin titiz çalışmasıyla yakalandı. Tanınmayacak şekilde dövülen Lale U. ise hastanede tedaviye alındı..

Demircikara Polis Merkezi'ne cuma gecesi müracaat eden Oktay U. (51), kızı Lale U.'nun işten çıktıktan sonra eve gelmediğini, saat 21.30 sıralarında kendisini telefonla arayarak, Güzeloba Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı üzerinde polislerin uygulama yaptığını söylediğini, kendisini 'Polis Mehmet' olarak tanıtan kişinin kızının telefonunu alarak 'GBT uygulaması yapıyoruz 10 dakika sonra görüşün' sözleri üzerine durumdan şüphelenerek bahse konu yere gittiğini kaydetti. Oktay U., gittiği adreste kızını ve uygulama yapan polisleri göremediğini, sorduğu kişilerin orada bir polis uygulaması olmadığını belirtmesi üzerine kızının hayatından endişe ettiğini belirtti..

SÜRÜCÜLERDEN YARDIM İSTEDİ

Başvuru üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, cumartesi sabahı Aksu ilçesi Kundu Turizm yolu üzerinde bir genç kızın yoldan geçen araç sürücülerinden yardım istediğini, Kundu Polis Noktası'na getirilen kızın Lale U. olduğunu belirledi. Tanınmayacak şekilde dövüldüğü görülen Lale U. ise ambulansla özel bir hastaneye götürüldü..

İŞKENCE GÖRDÜ

Gasp Büro Amirliği ekipleri, hastanede tedaviye alınan Lale U.'nun ifadesine başvurdu. Lale U. ifadesinde, akşam saatlerinde otobüsten indikten sonra telsiz sesi duyduğunu, yanına yaklaşan 30-35 yaşlarındaki erkeğin kendisine polis rozeti gösterdiğini belirterek, şunları söyledi:
"Uyuşturucu ile ilgili operasyon yaptıklarını, konuyla ilgili bilgime başvuracağını söyledi. Ardından beni siyah lüks cipe bindirdi. Kundu istikametinde otopark gibi bir yere gittik. O esnada beyaz bir aracın drift yaptığını gördük. Bu kişi elimi ve ayağımı bağladı, dövüp, cinsel tacizde bulundu. Daha sonra oradan ayrılıp ormanlık bir bölgeye gittik. Şahıs yine cinsel tacizde bulunup, dövmeye devam etti. Kıyafetlerini çıkartarak tecavüz etmeye çalıştı. Direnerek buna engel oldum."

'SAÇIMI ÇAKMAKLA YAKMAYA KALKIŞTI'

Saldırganın saçını çakmakla yakmaya çalıştığını, başaramayınca ormanlık bölgede kendisini bırakarak araçla uzaklaştığını anlatan Lale U., "Ormanlık alanda 1,5 saat kadar hareketsiz yattım. Daha sonra anayola çıkarak araçlardan birini durdurdum. Bir araç sürücüsü beni polis noktasına götürdü" dedi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Lale U.'nun ifadesinin ardından çalışmalarını bu yönde yürüten Gasp Büro Amirliği ekipleri, genç kızın otobüsten indiği yerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Lale U.'nun yanına gelen kişinin kullandığı lüks cipin plakasını belirleyen polis, aracın bir turizm firmasına ait olduğunu tespit etti. Turizm firmasıyla yapılan görüşme sonrası aracı olay saatinde şirket çalışanı Mehmet G.'nin kullandığını belirleyen polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında 4 adet ecstasy hap ele geçirildi. Araçta yapılan incelemede ise Lale U.'ya ait olduğu değerlendirilen saç kılı ile sperm ve kan örnekleri bulundu.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Gasp Büro Amirliği'ne getirilen Mehmet G., ifadesinde suçlamaları kabul etti. Mehmet G., Lale U.'ya ait eşyalar ile polis rozetini attığı yeri de ifadesinde söyledi. Mehmet G.'nin yer göstermesi üzerine ormanlık alandaki bir çöp konteynerindeki polis rozeti ile Lale U.'ya ait eşyalar bulundu. Mehmet G., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ