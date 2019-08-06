Antalya'da kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Manavgat'ın Kırkavak Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında meydana gelen kazada, Lokman Ersoy'un (36) kullandığı 07 BYJ 79 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 80 metrelik uçuruma yuvarlandı. Sesi duyup dışarı çıkan mahalleli, kazayı, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen eklipler, kamyonette bulunan Ayşe Ersoy'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan sürücü Lokman Ersoy ile beraberinde bulunan Emine Ören (41) ve Sude Ören(15), ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

(DHA)