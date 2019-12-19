Antalya'da kalp krizi geçiren sürücüyü trafik polisi kurtardı

Olay Gazipaşa’nın Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Sitesi yakınındaki D-400 karayolu üzerinde 20 Nisan günü öğle saatlerinde meydana geldi. Sanayiye gitmek için evden ayrılan 45 yaşındaki Birol Arıkan 07UY868 plakalı otomobille seyir halindeyken aniden rahatsızlandı. Acı içinde kıvranan Arıkan, yol kenarında uygulama yapan Gazipaşa Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerini görerek yanına gitti.

"NEFES ALAMIYORUM ACİL HASTANEYE YETİŞTİRİN"

Aracını uygulama noktasına park eden Arıkan kalbini tutarak polislere, “Nefes alamıyorum acil hastaneye yetiştirin” diyerek yardım istedi. Bunun üzerine polis ekipleri vakit kaybetmeden Arıkan’ı aracın sağ koltuğuna alarak Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne götürdü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Arıkan daha sonra ambulansla Alanya’daki özel bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Arıkan’ın bir kez kalbi durdu ve doktorların yoğun çabasıyla hayata döndürüldü. Arıkan’a müdahale eden doktorlar ise dakikaların önemine dikkat çekerek, hastanın anında gelmesiyle hayata bağlandığını ifade etti. Diğer yandan Arıkan’ın polis memurlarından yardım istemesi mobese kameralarına yansıdı.

"EKİPLERİ GÖRÜNCE HEMEN KENDİMİ CAN HAVLİYLE ONLARIN YANINA ATTIM"

Başından geçen talihsiz olayı İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan 2 çocuk babası banka memuru Birol Arıkan, aracıyla ilerlerken göğsünden gelen bir ağrıyı hissettiğini söyledi. Arıkan, “Ağrı ilerledikçe rahatsızlanmaya başladım ve kendimi hastaneye götürme ihtiyacı duydum. Daha sonra arabaya çok fazla gideceğimi anladım. Allah’tan biraz ilerde trafik ekipleri vardı. Ekipleri görünce hemen kendimi can havliyle onların yanına attım. Orada polis memuru Uğur bey vardı, sağ olsun görür görmez durumumu anladı. Hiçbir şey sormadan direk beni hastaneye götürdü. Hastaneye götürdüğü sırada da kendisi beni sakinleştirmeye çalıştı ve vaktinde hastaneye yetiştirdi” dedi.

"TEDAVİYE ALINDIKTAN KISA BİR SÜRE SONRA KALBİM DURDU"

Gazipaşa Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalesi yapılarak ambulansla Alanya’daki özel hastaneye sevk edildiğini belirten Arıkan, burada tedaviye alındıktan kısa bir süre sonra kalbinin durduğunu aktardı. Arıkan, “Doktorların müdahalesiyle hayata döndük. Fakat burada en önemli olan olay müdahalenin zamanında yapılmasıydı. Orada polis beni bekletip ambulans da çağırabilirdi ama sağ olsun direk hastaneye götürdüler. Şu anda hayattaysam polisin yardımıyla oldu” diye konuştu.



(İHA)