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30 Aralık 2019 Pazartesi 18:19:02 | Son Güncelleme: 30 Aralık 2019 Pazartesi 18:20:34

Antalya'da kalp hastası evine 50 metre kala öldü

Antalya'da bir süre önce by-pass ameliyatı geçiren Hüdaverdi Coşan, evine 50 metre kala fenalaşıp, yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde evden çıkan Hüdaverdi Coşan, bir süre dolaştıktan sonra eve geri dönüş yoluna girdi.

Coşan, eve varmasına 50 metre kala rahatsızlanıp yere yığıldı. Coşan'ın yardımına koşan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALE SONUÇ VERMEDİ
Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Coşan kurtarılamadı. Coşan'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

TELEFONA CEVAP VEREMEDİLER
Coşan'ın çalan telefonuna uzun süre bakamayan polis, eşine kötü haberi sağlık görevlileri eşliğinde evine giderek verdi. Bir süre önce by-pass ameliyatı geçirdiği belirtilen Coşan'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

DHA

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