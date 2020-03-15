Antalya'da evinin balkonunda düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
Antalya'nın Demre ilçesinde 3'üncü kattan düşen 40 yaşındaki üniversite öğrencisi Gonca Kabakcıoğlu yaşamını yitirdi.
Akdeniz Üniversitesi Demre Dr. Hasan Ünal Meslek Yüksekokulu Turist Rehberliği Bölümü öğrencisi Gonca Kabakcıoğlu (40), henüz belirlenemeyen nedenle 3'üncü kattaki evinin balkonundan zemine düştü.
Kabakcıoğlu, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Demre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Kabakcıoğlu, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna götürülen Kabakcıoğlu'nun ikinci üniversite eğitimi için Demre'ye geldiği öğrenildi.
AA