  • Bist 100
    105152
  • Dolar
    5,6786
  • Euro
    6,2143
  • Altın
    271,9640
İstanbul
17 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan: Hedefimiz 2023'te 75 milyon turiste ev sahipliği yapmak Başkan Erdoğan: Hedefimiz 2023'te 75 milyon turiste ev sahipliği yapmak
Katil İsrail askerleri Gazze sınırında 63 Filistinliyi yaraladı Katil İsrail askerleri Gazze sınırında 63 Filistinliyi yaraladı
Antalya'da dört çocuk koruma altına alındı Antalya'da dört çocuk koruma altına alındı
ABD'de Fiat Chrysler'a satış rakamlarında sahtecilikten ceza ABD'de Fiat Chrysler'a satış rakamlarında sahtecilikten ceza
AK Parti Sözcüsü Çelik: Resmi birimler dışındaki açıklamalara itibar etmeyin AK Parti Sözcüsü Çelik: Resmi birimler dışındaki açıklamalara itibar etmeyin
Arkadaşının ittiği üniversiteli kız asansör boşluğuna düştü! O anlar kamerada Arkadaşının ittiği üniversiteli kız asansör boşluğuna düştü! O anlar kamerada
Öğrenci servisi kaza yaptı: Onlarca yaralı var Öğrenci servisi kaza yaptı: Onlarca yaralı var
Adana'da bir çocuk annesi 19 yaşındaki kadın vahşice öldürüldü Adana'da bir çocuk annesi 19 yaşındaki kadın vahşice öldürüldü
Pendikte hasar gören 3 katlı bina boşaltıldı Pendikte hasar gören 3 katlı bina boşaltıldı
Yunanistan'da korkutan deprem! Yunanistan'da korkutan deprem!
Kestiği ağacın altında can verdi Kestiği ağacın altında can verdi
FETÖ'nün mahrem imamına hapis FETÖ'nün mahrem imamına hapis
TÜBİTAK'dan İstanbul depremine ilişkin açıklama TÜBİTAK'dan İstanbul depremine ilişkin açıklama
Mehmet Özhaseki: Zemini çürük yerlere ev yapmaya devam ediyoruz Mehmet Özhaseki: Zemini çürük yerlere ev yapmaya devam ediyoruz
Annesini dövdüğünü iddia ettiği babasını, tabancayla vurarak öldürdü Annesini dövdüğünü iddia ettiği babasını, tabancayla vurarak öldürdü
Sürücü kalp krizi geçirdi, hafriyat kamyonu durağa daldı: 2 ölü Sürücü kalp krizi geçirdi, hafriyat kamyonu durağa daldı: 2 ölü
Medipol Başakşehir'den haftaya farklı başlangıç Medipol Başakşehir'den haftaya farklı başlangıç
İmamoglu’nun yalan mağduriyet hesabını Vali bozdu İmamoglu’nun yalan mağduriyet hesabını Vali bozdu
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'güvenli bölge' açıklaması Bakan Çavuşoğlu'ndan 'güvenli bölge' açıklaması
TÜBİTAK: 56 yıllık kuruluşumuzu töhmet altında bırakanlar üzüntüyle şahitlik ediyoruz TÜBİTAK: 56 yıllık kuruluşumuzu töhmet altında bırakanlar üzüntüyle şahitlik ediyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı ﻿Oktay'dan İmamoğlu'na sert tepki! Cumhurbaşkanı Yardımcısı ﻿Oktay'dan İmamoğlu'na sert tepki!
Hakkari'de öğrenci servisi şarampole devrildi: 2 ölü, 5 yaralı Hakkari'de öğrenci servisi şarampole devrildi: 2 ölü, 5 yaralı
Basri Aktepe'ye FETÖ'den 12 yıl hapis cezası Basri Aktepe'ye FETÖ'den 12 yıl hapis cezası
Uçak tuvaletinde mahsur kalan kadın yolcu, acil iniş yaptırdı Uçak tuvaletinde mahsur kalan kadın yolcu, acil iniş yaptırdı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Eylül 2019 Cuma 22:00:55 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 22:02:51

Antalya'da dört çocuk koruma altına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kirli ve çöplerin bulunduğu sağlıksız ortamda yaşadığı belirlenen 4 çocuk koruma altına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kirli ve çöplerin bulunduğu sağlıksız ortamda yaşadığı belirlenen 4 çocuk koruma altına alındı.

Side Mahallesi'nde oturan Arif Öz, kiraya verdiği evin su ve elektriğinin kesildiğini belirten mesaj gelince binaya gitti. Kötü koku ve sağlıksız koşullarda çocukların yaşadığını gören Öz, durumu yetkililere bildirdi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından, evde kalan kadın, annesi, kız kardeşi ve 4 çocuğuyla Side Jandarma Karakoluna götürüldü.

Jandarmadaki işlemlerin ardından yaşları 1 ila 6 arasında değişen 4 çocuk, acil bakım ve korunmalarının sağlanmaları amacıyla Kaymakamlığın girişimleri sonucu Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kurumlara yerleştirildi.

Ev sahibi Öz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 ay önce iki kadının gelip evi kiraladıklarını ancak aylardır kira ödemediklerini söyledi.

Eve girdiğinde gördüğü manzara karşısında şaşkına döndüğünü anlatan Öz, "Kira veya başka bir şey derdinde değilim. Yeter ki çocuklar bu uygunsuz ortamdan korunsun." dedi.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ