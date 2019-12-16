Antalya'da direksiyon başında fenalaşınca otomobille açık öğretim bürosuna daldı! İşte anlar

  • Bist 100
    111284
  • Dolar
    5,8526
  • Euro
    6,5240
  • Altın
    277,4940
İstanbul
12 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Engin Fırat yeniden gündemde! Engin Fırat yeniden gündemde!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cenevre'de coşkuyla karşılandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Cenevre'de coşkuyla karşılandı!
NATO: 70 yılda nereden nereye? NATO: 70 yılda nereden nereye?
İngiltere'de seçim gecesi 700 haberi yapay zeka yazdı İngiltere'de seçim gecesi 700 haberi yapay zeka yazdı
Vergi ve harçları vergi daireleri hariç sadece kamu bankaları ve PTT tahsil edebilecek Vergi ve harçları vergi daireleri hariç sadece kamu bankaları ve PTT tahsil edebilecek
Şırınga çikolatadan hayatını kaybeden Mert'in doktorunun ifadesi ortaya çıktı: Bana epilepsi krizi geçirdiği söylendi Şırınga çikolatadan hayatını kaybeden Mert'in doktorunun ifadesi ortaya çıktı: Bana epilepsi krizi geçirdiği söylendi
Bütçe uygulama sonuçları açıklandı Bütçe uygulama sonuçları açıklandı
Sefirin Kızı Nare Çelebi kimdir? Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül kaç yaşında? Sefirin Kızı Nare Çelebi kimdir? Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül kaç yaşında?
Şırınga çikolatadan hayatını kaybeden Mert'in doktorunun ifadesi ortaya çıktı: Bana epilepsi krizi geçirdiği söylendi Şırınga çikolatadan hayatını kaybeden Mert'in doktorunun ifadesi ortaya çıktı: Bana epilepsi krizi geçirdiği söylendi
Ebru Polat'tan Can Yaman'a tepki: Çok kaba, kendini bitirdi! Ebru Polat'tan Can Yaman'a tepki: Çok kaba, kendini bitirdi!
Bankacılık sektörü 2020 için güçlü sinyal veriyor Bankacılık sektörü 2020 için güçlü sinyal veriyor
Şampiyonlar Ligi'nde dev eşleşmeler Şampiyonlar Ligi'nde dev eşleşmeler
İHA, Doğu Akdeniz bölgelerinde uçuşa başladı İHA, Doğu Akdeniz bölgelerinde uçuşa başladı
Petrol Ofisi Üst Yöneticisi Şiper: Türkiye otogaz tüketiminde dünya birincisi Petrol Ofisi Üst Yöneticisi Şiper: Türkiye otogaz tüketiminde dünya birincisi
Fenerbahçe Giuliano’yu mumla arıyor Fenerbahçe Giuliano’yu mumla arıyor
Beşiktaş İkinci Başkanı Dalgakıran: Biz bir kurtuluş savaşı veriyoruz Beşiktaş İkinci Başkanı Dalgakıran: Biz bir kurtuluş savaşı veriyoruz
Yeni asgari ücret için kritik buluşma Yeni asgari ücret için kritik buluşma
İstanbul Avrupa'nın en hızlı büyüyen 'mega şehri' olacak İstanbul Avrupa'nın en hızlı büyüyen 'mega şehri' olacak
Garanti BBVA'dan, enerji sektörüne 500 milyon dolarlık destek Garanti BBVA'dan, enerji sektörüne 500 milyon dolarlık destek
TFF, WAFF Genel Kurulu'na ev sahipliği yapacak TFF, WAFF Genel Kurulu'na ev sahipliği yapacak
Microsoft'tan Türkiye'nin girişimcilik altyapısına övgü Microsoft'tan Türkiye'nin girişimcilik altyapısına övgü
Ticaret Bakanı Pekcan: Eximbank'ın döviz kredilerinde 100 baz puana varan yeni indirimlere gidildi Ticaret Bakanı Pekcan: Eximbank'ın döviz kredilerinde 100 baz puana varan yeni indirimlere gidildi
Beşiktaş, genç futbolcu Ajdin Hasic'in imza parasını düşürmeye çalışıyor Beşiktaş, genç futbolcu Ajdin Hasic'in imza parasını düşürmeye çalışıyor
Sefirin Kızı Sancar Efeoğlu kimdir? Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek kaç yaşında? Sefirin Kızı Sancar Efeoğlu kimdir? Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek kaç yaşında?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Aralık 2019 Pazartesi 13:46:07 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 14:27:41

Antalya'da direksiyon başında fenalaşınca otomobille açık öğretim bürosuna daldı! İşte anlar

Antalya'dan Mevlana Caddesinde meydana gelen olayda, direksiyon başında fenalaşan Ender T., bariyere ve otomobile çarptıktan sonra açık öğretim bürosunun kapısına çarptı. Kazada kapıda bekleyen ve otomobilin geldiğini görünce içeri kaçmaya çalışan 2 kişi hafif yaralandı. Kaza güvenlik kameralarına da anbean yansıdı. İşte saniye saniye o anlar...

Olay, dün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi, Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. 35 ABS 367 plakalı otomobille alt geçitten geçtiği sırada aniden rahatsızlanan Ender T., aracıyla önce bariyer ve kaldırıma ardından çöp konteyneri ve bir otomobile çarptı.

Hızını alamayan otomobil, daha sonra Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bürosunun kapısına çarptı. Kazada kapıda bekleyen ve otomobilin geldiğini görünce içeri kaçmaya çalışan 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza güvenlik kameralarına da anbean yansıdı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Ender T. ile diğer 2 yaralı hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

(DHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ