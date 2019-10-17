17 Ekim 2019 Perşembe 12:53:50 | Son Güncelleme: 17 Ekim 2019 Perşembe 13:12:14
Antalya'da dalış eğitiminde 4 asker rahatsızlandı
Antalya'da jandarma sualtı kurtarma ekibinin dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 asker hastaneye kaldırıldı
Jandarma su altı kurtarma ekibi, Antalya'nın Kaş ilçesi Hidayet Koyu mevkisinde, eğitim dalışı yaptı. Dalış esnasında 4 asker rahatsızlandı.
Baygınlık geçiren askerler, çevredeki hastanelere götürüldü.
(AA)
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