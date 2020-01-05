05 Ocak 2020 Pazar 15:46:45 | Son Güncelleme: 05 Ocak 2020 Pazar 15:52:08
Antalya'da biri kadın doktor iki kişi evinde ölü bulundu
Antalya'da ihbar üzerine bir eve giden jandarma ve sağlık ekipleri, doktor Leman Ege ve Alman uyruklu İssam Skaf’ın (65) cansız bedenlerini buldu.
Edinilen bilgiye göre olay, Konaklı Mahallesi’nde meydana geldi. İhbar üzerine mahallede bulunan bir eve giden jandarma ve sağlık ekipleri, Konaklı Sağlık Ocağı doktoru Leman Ege'nin ve Alman uyruklu İssam Skaf’ın (65) cansız bedenlerini buldu.
İHA'da yer alan habere göre cesetler üzerinde yapılan incelemede Leman Ege’nin başına darbe aldığı tespit edilirken, İssam Skaf’ın ise asılı halde bulunduğu bildirildi.
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