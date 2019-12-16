Antalya'da Aralık ortasında deniz keyfi!
Turizm cenneti Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen turistler, 19 derece sıcaklıktaki denizin tadını çıkardı.
Antalya'da, aralık ayı ortasında yazdan kalma bir gün yaşandı. Konyaaltı Sahili'nde güneşlenenlerin yanı sıra denize girenler dikkati çekti.
SAHİLLER DOLUP TAŞTI
Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler, sahilleri doldurdu. Hava sıcaklığının 20 dereceyi bulmasıyla Konyaaltı sahiline gelenlerin bir kısmı yürüyüş yaparken, kimileri ise güneşlendi. Güzel havayı fırsat bilenler, keyifli dakikalar geçirdi.
DENİZİN TADINI ÇIKARDILAR
Akdeniz'in mavi sularına kendini bırakan turistler ise 19 derece sıcaklıktaki denizin tadını çıkardı.
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