Antalya'da akılalmaz olay: Küçük kız çocuğu başından ve karnından ateşli silahla vurulmuş halde yol kenarında bulundu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, silahla ateş edildiği ihbarı üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, yol kenarından ateşli silahla başından ve karnından vurularak ağır yaralı kız çocuğunu buldu. Acilen hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki R.A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'nde dün gece yarısı, silahla ateş edildiği ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Bölgeye giden jandarma ekipleri, yol kenarında ateşli silahla başından ve karnından vurularak ağır yaralı kız çocuğunu buldu. Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınan kızın, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Adının R.A. olduğu belirlenen kızın Antalya Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kaldığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(DHA)
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