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31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:56:44 | Son Güncelleme: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:57:55

Antalya'da 1,3 tonluk "Paşa" alıcısını bekliyor

Kurban Bayramı öncesinde "Paşa" isimli boğa 25 bin liradan satışa çıkarıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Kurban Bayramı öncesi 1,3 ton ağırlığındaki "Paşa" isimli boğa 25 bin liradan satışa çıkarıldı.

Demirciler Mahallesi Ulualan mevkisinde Halil Şekerlisoy'a ait besihanede yetiştirilen boğalardan 1,3 ton ağırlığındaki "Paşa", görenlerin dikkatini çekiyor.

Besihane çalışanlarından Bayram Gazi, boğanın besihanede tamamen doğal ürünlerle, özel bakımla büyütüldüğünü söyledi.

Boğanın büyük cüssesi nedeniyle ilgi çektiğini belirten Gazi, "Boğamız 'Paşa'yı 25 bin liradan satışla çıkarttık. Yaklaşık 1 ton ağırlığındaki kardeşi 'Boncuk'u ise 20 bin liradan satışa sunduk. İlgilenenler oluyor, bayrama kadar satışlarını gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz." dedi.

(AA)

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