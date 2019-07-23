23 Temmuz 2019 Salı 18:09:10 | Son Güncelleme: 23 Temmuz 2019 Salı 18:11:24
Antalya Kumluca'da orman yangını
Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.
Karacaören Mahallesi Çayağzı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, işçilerin yanı sıra arazöz ve helikopterle müdahale edildi.
Kısa sürede söndürülen yangında yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi.
AA
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