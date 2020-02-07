07 Şubat 2020 Cuma 23:47:12 | Son Güncelleme: 07 Şubat 2020 Cuma 23:47:42
Antalya için zirai don uyarısı
Meteoroloji Antalya için zirai don uyarısında bulundu.
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, zirai faaliyetlerin devam ettiği Antalya'da özellikle kıyı kesimlerde olmak üzere il genelinde yarın hafif, pazar, pazartesi ve salı günleri orta ve yer yer kuvvetli zirai don bekleniyor.
Açıklamada, üreticiler ve ilgililerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.
AA
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