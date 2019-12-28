  • Bist 100
    113684
  • Dolar
    5,9587
  • Euro
    6,6619
  • Altın
    289,4200
İstanbul
4 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Tunus'ta 'Anadolu'yu Dinle Kültürü Hisset' etkinliği düzenlendi Tunus'ta 'Anadolu'yu Dinle Kültürü Hisset' etkinliği düzenlendi
Somali başkenti neresi? Somali nüfusu kaç? Somali başkenti neresi? Somali nüfusu kaç?
İstanbul Modern, 2019 yılında 360 bin ziyaretçiyi ağırladı İstanbul Modern, 2019 yılında 360 bin ziyaretçiyi ağırladı
Avrupa devleri Mert Hakan Yandaş için sırada Avrupa devleri Mert Hakan Yandaş için sırada
Somali kan gölü: onlarca ölü var Somali kan gölü: onlarca ölü var
Asgari ücretin 10 yıl içindeki değişimi Asgari ücretin 10 yıl içindeki değişimi
Somali nerede? Somali haritada nerede? Somali nerede? Somali haritada nerede?
Esra Balamir: Teşhisi konulamayan bir hastalığım var Esra Balamir: Teşhisi konulamayan bir hastalığım var
Atiba Hutchinson, bu sezon hücumda daha fazla katkı verdi Atiba Hutchinson, bu sezon hücumda daha fazla katkı verdi
Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman? Mucize Doktor bu hafta neden yok? Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman? Mucize Doktor bu hafta neden yok?
Bakan Pakdemirli'den üreticilere yılbaşı öncesi 425 milyon liralık destek müjdesi! Bakan Pakdemirli'den üreticilere yılbaşı öncesi 425 milyon liralık destek müjdesi!
Son dakika: Somali'de bombalı saldırı: 61 ölü Son dakika: Somali'de bombalı saldırı: 61 ölü
İstanbul Havalimanı'nda sigarayı bırakan polisler altınla ödüllendirildi İstanbul Havalimanı'nda sigarayı bırakan polisler altınla ödüllendirildi
Aykut Kocaman istedi, Konyaspor Stoch için devreye girdi Aykut Kocaman istedi, Konyaspor Stoch için devreye girdi
Üniversiteliler günde en az 5 saat WhatsApp'ta Üniversiteliler günde en az 5 saat WhatsApp'ta
İnkarcı üsteğmen 'MİT tırlarının ihbarcısı' ile görüşmüş İnkarcı üsteğmen 'MİT tırlarının ihbarcısı' ile görüşmüş
Antalya Havalimanı 35 milyondan fazla yolcuyu ağırladı Antalya Havalimanı 35 milyondan fazla yolcuyu ağırladı
2020'nin trafik cezaları belli oldu 2020'nin trafik cezaları belli oldu
Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
MTV ödeme tarihleri 2020: Yeni MTV oranları 2020 ve hesaplama örnekleri MTV ödeme tarihleri 2020: Yeni MTV oranları 2020 ve hesaplama örnekleri
Galatasaray'ı Antalyaspor maçında bekleyen tehlike Galatasaray'ı Antalyaspor maçında bekleyen tehlike
Arda Turan Başakşehir'den izin aldı, Barcelona'yı da ikna etti Arda Turan Başakşehir'den izin aldı, Barcelona'yı da ikna etti
Sıla ve Hazer Amani evleniyor! Sıla ve Hazer Amani evleniyor!
IKBY Başkanı Barzani'den 'Irak belirsiz bir geleceğe sürükleniyor' uyarısı IKBY Başkanı Barzani'den 'Irak belirsiz bir geleceğe sürükleniyor' uyarısı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Aralık 2019 Cumartesi 11:38:19 | Son Güncelleme: 28 Aralık 2019 Cumartesi 11:38:58

Antalya Havalimanı 35 milyondan fazla yolcuyu ağırladı

Antalya Havalimanı'nda 1 Ocak-22 Aralık'ta toplam 35 milyon 186 bin 716 yolcuya hizmet verildi.

Türkiye'de İstanbul'dan sonra en çok hava yolu yolcusunu ağırlayan Antalya Havalimanı'nda 1 Ocak-22 Aralık'ta dış hatlarda 28 milyon 385 bin 852, iç hatlarda 6 milyon 800 bin 864 olmak üzere toplam 35 milyon 186 bin 716 yolcuya hizmet verildi.

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, AA muhabirine, 16 milyon turist ağırlayan Antalya'da, havalimanını kullanan yolcu sayısında da her geçen yıl önemli bir artış yaşandığını söyledi.

Bu yıla, bir önceki yıldaki turist sayısının artışına göre hazırlık yaparak başladıklarını aktaran Varol, 2018 rekor yılı olunca, 2019'un da yeni rekorlara imza atacağının farkında olduklarını, sezon başlamadan ocak-şubat aylarında gerekli çalışmaları tamamladıklarını ifade etti.

2019 yılını sıkıntısız en iyi hizmetleri sunarak geçirdiklerini anlatan Varol, Antalya Havalimanı'nda çok sayıda ülkeden yolcu ağırladıklarını, 1 Ocak-22 Aralık'ta iç hatlarda 6 milyon 800 bin 864, dış hatlarda 28 milyon 385 bin 852 olmak üzere, toplam 35 milyon 186 bin 716 yolcuya hizmet verildiğini kaydetti.

Aynı tarihlerde dış hatlarda 160 bin 890, iç hatlarda da 43 bin 548 uçağın iniş kalkış yaptığına değinen Varol, "Sezonun en yoğun olduğu dönemde bir günde geliş-gidiş, iç ve dış hatta 200 bin yolcuya, bin 50'den fazla da uçağa hizmet vermişiz. Bunlar ciddi bir rakam. Bizim için rekor günümüz. 2020 çok daha yoğun olacak. Bu nedenle iyi bir sezon geçirmek için de ilave katkı çalışmalarımız olacak. Yeni ilavelerle yeni rekorlara hazırız." diye konuştu.

Antalya Havalimanı'nda yoğunluğun yüzde 80'inin yaz aylarında yaşandığını belirten Varol, bu doğrultuda ilave çalışmaları kış sezonunda yaptıklarını vurguladı.

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz da Antalya Havalimanı'nın hizmet verdiği yolcu sayısı bakımından Avrupa'da 14. sırada yer aldığını, bu yıl 13. sıraya yükseleceğini ifade etti.

Yılmaz, havalimanının bölge ve ülke turizmine önemli katkıda bulunduğunun farkında olduklarını, bu doğrultuda yatırım yaptıklarını aktardı.

Havalimanında ilave yatırıma gidilecek

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Antalya Havalimanı Başmüdürü İlhami Şimşek de yolcu sayısında bu yıl önemli bir artış olduğunu söyledi.

Yolcu sayısının gelecek yıllarda da artarak devam edeceğinin öngörüldüğünü belirten Şimşek, "2020, 2021 yılları için de turist sayısında önemli bir artış bekleniyor. Bu doğrultuda kapasite artırımına gidiyoruz. İleride terminallerde, pistlerde, hizmet noktasında herhangi bir sıkıntı yaşamak istemiyoruz." dedi.

Fizibilite çalışmalarının yapıldığını aktaran Şimşek, apron, taksi yolları, otoparklar, bina artırımı, yer hizmetleri alanlarında ilave çalışmalar olacağını bildirdi.

Şimşek, Antalya Havalimanı'nda 15 bin kişinin istihdam edildiğini kaydetti.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ